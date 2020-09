Thêm nhiều suất quà tặng người nghèo

(QNO) - Trong 2 ngày 30 - 31.8, các cấp hội chữ thập đỏ (CTĐ) trong tỉnh vận động trao tặng quà, nhu yếu phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số với tổng trị giá 57,3 triệu đồng.

Hội CTĐ huyện Tiên Phước cùng mạnh thường quân tặng quà đồng bào Co tại xã Tiên Lập. Ảnh: Hội CTĐ

Trong đó tại Hiệp Đức, Hội CTĐ huyện và Hội CTĐ xã Thăng Phước vận động mạnh thường quân và tình nguyện viên trao 6,3 triệu đồng cùng một phần quà cho gia đình chị Trần Thị Giác (thôn An Phú, xã Thăng Phước) - gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hội CTĐ xã Hiệp Hòa tặng 10 suất quà cho 10 hộ gia đình khó khăn do dịch Covid-19, mỗi suất trị giá 200 nghìn đồng.

Hội CTĐ Tiên Phước cùng lãnh đạo xã Tiên Lập và mạnh thường quân trao nhu yếu phẩm cho 39 hộ đồng bào dân tộc Co có hoàn cảnh khó khăn tại thôn 1 (xã Tiên Lập) với tổng trị giá hơn 12 triệu đồng.

Hội CTĐ xã Điện Phước (Điện Bàn) vận động Câu lạc bộ Golf bờ đông sông Hàn và Câu lạc bộ Thiện nguyện Đồng Cảm (Đà Nẵng) trao 110 suất quà, mỗi suất gồm 10kg gạo, 1 thùng mì tôm và nhu yếu phẩm khác với trị giá 300 nghìn đồng.

Từ nguồn vận động, Hội CTĐ huyện Phú Ninh hỗ trợ 1 triệu đồng cho anh Võ Công Thành (xã Tam Phước) bị tai nạn liệt toàn thân.

* Hội Từ thiện Quảng Nam vừa phối hợp các xã, phường: Tam Thanh, Tam Thăng, An Phú, An Mỹ (Tam Kỳ) trao 80 suất quà (mỗi địa phương 20 suất) cho các hộ dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, mỗi suất quà gồm 10kg gạo, 1 thùng mì ăn liền, 1 chai dầu, 1 gói mì chính, 1 lốc sữa.

Những phần quà nêu trên được mạnh thường quân và mục sư Phan Phước Lành hỗ trợ, thông qua Hội Từ thiện tỉnh.