Thiệt hại ban đầu do mưa lũ

(QNO) - Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh vừa có báo cáo nhanh về công tác triển khai ứng phó mưa lớn và tình hình thời tiết nguy hiểm trên biển.

Mưa lớn gây sạt lở đất tại nhiều tuyến đường. Ảnh: A.B

Theo báo cáo, hiện mực nước các sông đang xuống chậm. Mực nước lúc 7 giờ sáng nay 9.10 trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa 7,02m, trên báo động I 0,52m; tại Hội Khách 10,97m, dưới báo động I 3,53m. Trên sông Thu Bồn tại Giao Thủy 3,37m, dưới báo động I 3,13m; tại Câu Lâu 1,4m, dưới báo động I 0,6m; tại Hội An 0,76m, dưới báo động I 0,24m; tại Nông Sơn 6,8m, dưới báo động I 4,2m. Trên sông Tam Kỳ tại Tam Kỳ 1,2m, dưới báo động I 0,5m.

Tính đến 7 giờ sáng nay, các hồ chứa do Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam quản lý có 3 hồ đầy nước (Đá Vách, Thạch Bàn, Khe Tân), 4 hồ tích hơn 60% dung tích hữu ích, còn lại đang tích dưới 50% dung tích hữu ích.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có văn bản yêu cầu Công ty CP Thủy điện Đak Mi, Công ty Thủy điện Sông Bung chủ động tính toán, vận hành điều tiết để đảm bảo mực nước các hồ thủy điện Đak Mi 4, Sông Bung 2, Sông Bung 4 không vượt quá giá trị mực nước đón lũ thấp nhất.



Hiện các địa phương Tây Giang, Nam Giang, Nam Trà My và Đại Lộc đã sơ tán 150 hộ dân đến nơi an toàn. Một số địa phương đã có thiệt hại như Đông Giang ngập nước 41 nhà, sạt lở 22 nhà, hư hỏng 2 nhà; Đại Lộc có 300 nhà bị ngập nước; Nam Trà My và Nam Giang có 2 nhà bị ngã đổ, sạt lở. Các tuyến đường giao thông trên địa bàn Tây Giang, Nam Giang, Đông Giang, Nam Trà My, Tiên Phước tiếp tục sạt lở tại nhiều điểm.

Một số trường học trên địa bàn Tây Giang, Nam Trà My, Nam Giang, Tiên Phước cũng bị thiệt hại. Các địa phương đã bố trí, di dời giáo viên, học sinh đến nơi an toàn. Một số diện tích cây trồng, con vật nuôi, các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt tại các địa phương cũng bị hư hỏng, thiệt hại do mưa lớn kéo dài những ngày qua.