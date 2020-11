Thủy điện Sông Tranh 2 điều tiết hồ chứa đón lũ

(QNO) - Ông Vũ Đức Toàn - Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Tranh cho biết, từ 19 giờ tối nay 28.11, hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 vận hành điều tiết xả nước qua các cửa xả tràn tại đập chính với lưu lượng dự kiến 100 - 900m3/s.

Thủy điện Sông Tranh 2 xả nước qua tràn điều tiết hồ chứa đón lũ. Ảnh: VĂN BÌNH

Trong quá trình điều tiết, công ty quan trắc số liệu thủy văn, vận hành điều tiết hồ chứa phù hợp với tình hình thời tiết đảm bảo mực nước hồ không vượt mực nước đón lũ thấp nhất cao trình 173m theo yêu cầu của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Lúc 14 giờ chiều nay, mực nước hồ thủy điện Sông Tranh 2 ở cao trình hơn 172m, nước về hồ khoảng 435m3/s, nước huy động phát điện tại nhà máy 207m3/s.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông nên từ hôm nay đến ngày 2.12 trên địa bàn huyện Bắc Trà My có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa toàn đợt phổ biến 500 - 650mm. Mưa rất to tập trung chủ yếu từ hôm nay đến hết ngày 30.11.

Ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết, huyện đã chỉ đạo các địa phương tập trung tuyên truyền, cảnh báo trong toàn dân về nguy cơ cao xảy ra lũ, lũ ống, lũ quét và 32 khu vực có nguy cơ sạt lở; thực hiện phòng chống, giảm nhẹ thiên tai mưa lũ theo phương châm “4 tại chỗ”; chuẩn bị 10 địa điểm gồm trụ sở xã, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa thôn… để bố trí đón người dân đến lánh nạn khi có tình huống xấu.