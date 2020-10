Tiên Phước di dời gần 400 hộ dân đến nơi an toàn

AN BÌNH | 27/10/2020 15:41

(QNO) - Tính đến 13 giờ chiều nay 27.10, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Tiên Phước đã tổ chức di dời 372 hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở hoặc nhà tạm bợ đến nơi an toàn.

Các xã Tiên Cẩm, Tiên Ngọc, Tiên An, Tiên Mỹ, Tiên Phong, Tiên Châu, thị trấn Tiên Kỳ đã hoàn thành việc di dời các hộ dân đến nơi an toàn. Hiện còn gần 400 hộ ở các xã còn lại vẫn trong khu vực nguy hiểm, địa phương đang tiếp tục hỗ trợ di dời đến nơi an toàn trước khi bão số 9 vào.