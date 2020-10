Tiếp nhận hơn 1,1 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị bão lụt

(QNO) - Ngày 23.10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức tiếp nhận nguồn ủng hộ khắc phục hậu quả lũ lụt từ các cá nhân, đơn vị.

Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Lý ủng hộ đồng bào Quảng Nam bị thiệt hại do lũ lụt. Ảnh: T.Đ

Theo đó, Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Lý (thôn Phú Nhuận 3, xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên) ủng hộ 10 triệu đồng; Công ty Xăng dầu Quảng Nam ủng hộ 100 triệu đồng; Công ty TNHH TM Want Want Việt Nam ủng hộ 3.000 phần quà (giá trị hơn 550 triệu đồng) và Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam ủng hộ 1 tỷ đồng.

Công ty Xăng dầu Quảng Nam ủng hộ 100 triệu đồng. Ảnh: T.Đ

Tại buổi tiếp nhận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca thay mặt nhân dân Quảng Nam cảm ơn tấm lòng và tình cảm cao quý của Mẹ Việt Nam anh hùng và lãnh đạo, nhân viên các đơn vị. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ kịp thời phân bổ nguồn lực cứu trợ đến các địa phương để hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ.

Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam ủng hộ 1 tỷ đồng. Ảnh: T.Đ

Được biết, từ ngày 5 - 23.10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận hơn 12 tỷ đồng ủng hộ đồng bào Quảng Nam khắc phục hậu quả mưa lũ; đến nay đã phân bổ hơn 11 tỷ đồng cho các địa phương để hỗ trợ nhân dân.