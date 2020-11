Tìm giải pháp kè biển Hội An

(QNO) - Chiều nay 19.11, UBND TP.Hội An tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác xử lý chống sạt lở bờ biển Cửa Đại, bàn giải pháp hiệu quả hơn trong thời gian tới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đến dự.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: LINH TUẤN

Bờ biển Hội An có chiều dài gần 8km, phần lớn khu vực dọc bờ biển đã được Nhà nước giao cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, lưu trú. Những năm gần đây, do hậu quả của biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, khu vực bờ biển Cửa Đại và Cẩm An bị sạt lở nghiêm trọng.

Từ năm 2010, nhiều dự án kè biển Hội An đã được triển khai. Đầu tiên có thể kể đến dự án kè bờ biển Cửa Đại bằng bê tông cốt thép mái nghiêng đoạn từ khách sạn Vinpearl đến khách sạn Sunrise (2010), tổng chiều dài 851m, tổng mức đầu tư hơn 68 tỷ đồng. Dự án kè mềm bằng túi địa kỹ thuật đoạn từ khách sạn Victoria đến nhà hàng Hòa Hưng (2014), chiều dài 415m, tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng. Năm 2015, dự án kè mềm bằng túi vải Geotube thực hiện khẩn cấp chống xâm thực đoạn từ khách sạn Victoria về hướng tây bắc, tổng chiều dài tuyến kè 1.020m, kinh phí hơn 54,5 tỷ đồng. Gần đây nhất là dự án kè ngầm 220m khu vực bờ biển Cửa Đại, kinh phí 40 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An, tài nguyên biển, bãi tắm biển góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế Hội An, đặc biệt là kinh tế du lịch, do đó biển sạt lở ảnh hưởng rất lớn đến thành phố. Rất nhiều hội nghị, hội thảo tìm kiếm nguyên nhân, giải pháp cho việc sạt lở bờ biển Hội An đã được tổ chức nhưng đến nay nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng sạt lở vẫn chưa được làm rõ.

Sạt lở bờ biển Cửa Đại trong một số trận bão vừa qua. Ảnh: LINH TUẤN

“Hơn 10 năm qua chúng ta đã triển khai các giải pháp kè cứng, kè mềm, kè thủ công… với số tiền hàng nghìn tỷ đồng từ Nhà nước, doanh nghiệp nhưng vẫn không ngăn được sạt lở. Vì vậy, tại hội nghị này chúng ta phải phân tích, đúc kết tìm ra giải pháp khả thi nhất, cùng làm đồng bộ chống sạt lở lâu dài. Thành phố sẽ quyết tâm dồn sức chống sạt lở, hướng đến mục tiêu vừa giữ bờ nhưng vẫn tạo được bãi, bởi biển Hội An nếu không còn bãi sẽ ảnh hưởng rất lớn đến du lịch” - ông Sơn nói.

Phần lớn ý kiến tại hội nghị cho rằng, chuyện sạt lở nói rất nhiều rồi nên việc cấp bách bây giờ là triển khai kè chống, dù là kè mềm hay kè cứng, kể cả tổ chức cuộc thi tìm ý tưởng, giải pháp kè chống, bảo vệ bờ biển lâu dài.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cho rằng, việc kè chống sạt lở biển Cửa Đại rất quan trọng nên giải pháp phải mang tính tổng thể, đặc biệt Hội An phải cố gắng giữ bờ biển, hạn chế sạt lở trước khi tỉnh triển khai các giải pháp tổng thể lâu dài. Dự kiến trong quý I.2021 tỉnh sẽ khởi công xây dựng tuyến kè ngầm trị giá 300 tỷ đồng tại biển Cửa Đại nhằm phá sóng từ xa. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cùng góp sức, tùy theo khả năng cố gắng giữ vững bờ biển, hạn chế thấp nhất sạt lở trong thời gian tới.