Tìm phương án làm nhà ở cho người dân Trà Leng

Sáng 9.11, đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng - Phó Tư lệnh Quân khu dẫn đầu có chuyến làm việc tại huyện Nam Trà My. Đoàn đến kiểm tra công tác tìm kiếm cứu nạn những người còn mất tích và cùng với địa phương bàn phương án bố trí khu tái định cư cho các hộ gia đình mất nhà do sạt lở tại xã Trà Leng.

Đoàn công tác Quân khu 5 kiểm tra thực tế tại điểm bố trí khu dân cư cho người dân Trà Leng. Ảnh: H.Thọ

Làm việc tại xã Trà Dơn, đoàn công tác đã nghe lãnh đạo địa phương báo cáo tình hình tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích trong thời gian qua và công tác chọn địa điểm phù hợp, an toàn để bố trí khu tái định cư cho các hộ gia đình mất nhà do sạt lở. Cụ thể, địa phương đã chọn khu thao trường huấn luyện quân sự trên địa bàn giáp ranh giữa hai xã Trà Dơn và Trà Leng để bố trí tái định cư cho 15 hộ ở làng Ông Đề với diện tích 3ha; bố trí 36 hộ tại làng TăkPát (thôn 2, Trà Leng) ở vị trí cách khu huấn luyện quân sự hơn 200m.

Đoàn cũng đi khảo sát thực tế tại các khu vực địa phương dự tính bố trí tái định cư. Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng thống nhất với phương án của địa phương và đề nghị huyện nhanh chóng lên sơ đồ, phương án làm nhà cho dân để Quân khu 5 điều động lực lượng bộ đội hỗ trợ kịp thời. Thời gian tới, Quân khu 5 sẽ chủ công xây dựng một nhà truyền thống cho bà con có nơi sinh hoạt cộng đồng kết hợp với phòng tránh lũ và sạt lở đất tại khu tái định cư cho nóc Ông Đề.



* Huyện Tây Giang vừa hỗ trợ 81 hộ gia đình có nhà ở bị thiệt hại nặng trong cơn bão số 5 và số 9 vừa qua. Trong đó, huyện hỗ trợ làm nhà mới cho 36 hộ, với mức 40 triệu đồng/nhà; hỗ trợ mua tôn cho 45 hộ, với mức 8 triệu đồng/nhà. Tổng số tiền hỗ trợ nhà ở cho các hộ gia đình trong đợt này 5,5 tỷ đồng. Huyện quy định các hộ làm nhà mới đảm bảo chất lượng theo quy định “3 cứng” (nền cứng, khung cứng, mái cứng), diện tích sử dụng tối thiểu 24m2.