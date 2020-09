Tối nay, Hội An hoàn tất công tác phòng chống bão số 5

(QNO) – Đến 19 giờ tối nay 17.9, công tác chuẩn bị, di dời các phương tiện, dân cư tại một số nơi xung yếu trên địa bàn TP.Hội An đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng ứng phó cơn bão số 5.

Người dân phường Cửa Đại gia cố lồng bè nuôi cá trên sông Cổ Cò.

Tại phường Cửa Đại, việc di dời người dân sống tại 2 khu vực sát cửa biển là khối phố Phước Trạch và Phước Hải đến các địa điểm an toàn ở phường Cẩm Châu đã hoàn tất.

Theo đó, chính quyền đã sơ tán 310 người cao tuổi, trẻ em, người tàn tật và đau ốm ở phường Cửa Đại về địa điểm sơ tán tập trung của thành phố, đồng thời sơ tán tại chỗ 445 người dân ở xã đảo Tân Hiệp, đảm bảo an toàn trước bão. Hơn 2.050 lồng bè nuôi cá của 162 hộ dân trên sông Cổ Cò cũng đã được níu giữ vững chắc.

Một hộ nuôi cá lồng bè cho biết, thông thường các năm trước thời điểm này cấc hộ nuôi đã tiêu thụ hết cá, tuy nhiên do năm nay ảnh hưởng dịch Covid-19 nên nhiều lồng cá vẫn còn tồn đọng chưa tiêu thụ được.

Các phương tiện tàu thuyền vào nơi trú bão.

Theo ông Nguyễn Thế Hùng – Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An, ngày hôm nay thành phố đã khẩn trương chi đạo các cấp ngành, địa phương; kêu gọi người dân chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, di dời người và tài sản tại các địa bàn xung yếu đến nơi an toàn. Hiện tại, việc di dời đã cơ bản hoàn tất, các điểm trú tránh bão cho dân đều được cung ứng lương thực, thực phẩm nước uống… đầy đủ.

“Việc chằng chống các di tích, nhà dân trong phố cổ tương đối an tâm do đã được Trung tâm Quản lý di sản văn hóa Hội An và phường Minh An triển khai gia cố từ tháng 8. Tuy nhiên, lo lắng hiện nay là tuyến kè mềm bờ biển Cửa Đại, mặc dù đã được sửa chữa, gia cố từ tháng 6 nhưng hiện mới chỉ hoàn thành 2/3 công trình” - ông Hùng chia sẻ.

Tuyến kè mềm bờ biển Cửa Đại đang được gia cố sửa chữa.

Riêng với công trình đê ngầm chắn sóng từ xa bờ biển Cửa Đại do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh (BQL) thi công cơ bản an tâm vì đã hoàn thành được 95% tiến độ.

Ông Lê Đình Sơn – cán bộ kỹ thuật BQL thông tin, từ chiều hôm qua (16.9) tất cả phương tiện, sà lan đã được kéo vào trú tránh dưới cầu Cửa Đại an toàn, các kỹ sư cũng đã khóa xong 2 đầu đê và gia cố phía bên ngoài biển, chỉ còn phía trong bờ, nhưng cũng đã phủ xong hơn 2/3 lớp bằng rọ đá nên không ảnh hưởng nhiều.