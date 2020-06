Tuyên truyền an toàn giao thông cho hội viên cựu chiến binh

(QNO) - Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh vừa phối hợp Ban An toàn giao thông và Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho hơn 100 cán bộ, hội viên Hội CCB huyện Tiên Phước.

Trao mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho hội viên CCB tham dự buổi tuyên truyền. Ảnh: CÔNG HUY

Báo cáo viên đã giới thiệu các kiến thức về an toàn giao thông, văn hóa giao thông và thực trạng an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua. Phòng CSGT đường bộ - đường sắt cũng truyền tải các nội dung liên quan qua những câu chuyện thực tế, gần gũi với đời sống hằng ngày; nguyên nhân, hậu quả dẫn đến các vụ tai nạn giao thông; những hành vi vi phạm thường gặp và các chế tài xử phạt về trật tự an toàn giao thông theo Nghị định số 100/NĐ-CP của Chính phủ.

Dịp này, ban tổ chức trao tặng 20 mũ bảo hiểm cùng 100 tờ rơi cho đại biểu tham dự buổi tuyên truyền.

* Trước đó, ngày 9 và 10.6, Ban An toàn giao thông phối hợp Hội CCB tỉnh tổ chức phổ biến, tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa cho hơn 200 cán bộ, hội viên CCB tại xã Tam Giang (Núi Thành) và xã Đại Cường (Đại Lộc).