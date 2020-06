(QNO) - Sáng nay 16.6, Đảng bộ Công an huyện Tiên Phước tổ chức Đại hội lần thứ XXIX (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Đại hội Đảng bộ Công an huyện Tiên Phước lần thứ XXIX (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Ảnh: D.L

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Công an huyện Tiên Phước đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Công an huyện thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật ở các thôn, khối phố, cơ quan, doanh nghiệp và trường học. Theo đó, mở 95 lớp giáo dục pháp luật cho 1.440 lượt đối tượng; gọi răn đe giáo dục cá biệt 397 đối tượng; áp dụng biện pháp giáo dục tại xã 3 đối tượng, đưa 164 đối tượng đi cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Ngoài ra, lãnh đạo công tác điều tra khám phá án đạt kết quả cao, trong 5 năm đã làm rõ 162/183 vụ (đạt tỷ lệ 88,52%), khởi tố, điều tra 185 vụ/204 bị can. Qua công tác điều tra khám phá 124 vụ/132 đối tượng hình sự, đã thu hồi nhiều tài sản khác trị giá hơn 554 triệu đồng. Nhiều vụ án nghiêm trọng trên các lĩnh vực hình sự, ma túy được điều tra làm rõ kịp thời, xử lý nghiêm khiến dư luận đồng tình, ủng hộ.

Đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: D.L

Công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội được lãnh đạo thực hiện tốt, nhất là quản lý cư trú, cấp phát chứng minh nhân dân, phòng cháy chữa cháy, quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tổ chức thu thập thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện giai đoạn 2015 - 2020” được phát động và thực hiện hiệu quả. Công an huyện đã phối hợp tổ chức 1.050 buổi phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với 86.418 lượt người tham dự. Xây dựng mới 9 loại mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về ANTT được nhân dân đồng lòng hưởng ứng. Qua phong trào có 243 lượt tập thể và cá nhân quần chúng có thành tích được các cấp tặng huân chương, bằng khen, giấy khen.