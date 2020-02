Đảng bộ PC Quảng Nam: Đoàn kết vì nhiệm vụ chung

Trong những năm qua, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Đảng bộ là một trong 5 tổ chức cơ sở đảng tiêu biểu được Tỉnh ủy Quảng Nam tặng cờ “Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu” 5 năm liền (2015 - 2019).

Học tập và làm theo lời dạy của Bác đã được Đảng bộ PC Quảng Nam cụ thể hóa bằng các phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh. Ảnh: Đ.H

Xây dựng Đảng là then chốt



Đảng bộ PC Quảng Nam trực thuộc Thành ủy Tam Kỳ, hiện có 308 đảng viên, sinh hoạt tại 25 chi bộ trực thuộc. Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PC Quảng Nam - Nguyễn Minh Tuấn chia sẻ, bài học kinh nghiệm mà Đảng bộ đơn vị rút ra của từ nhiều năm qua là phải làm tốt công tác Đảng cả về tư tưởng, tổ chức và kiểm tra giám sát. Khi Đảng mạnh thì nội bộ đơn vị sẽ đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm; tính dân chủ, tinh thần sáng tạo, phong trào thi đua... sẽ là nhân tố quyết định để đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Đảng bộ PC Quảng Nam đã bám sát và cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng bộ công ty để lãnh đạo, triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả lĩnh vực; đảm bảo hoạt động quản lý, điều hành của công ty đi vào nền nếp, có hiệu quả thiết thực; thực hiện tốt nhiệm vụ cung ứng điện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Sau khi học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Đảng ủy PC Quảng Nam yêu cầu xây dựng kế hoạch hành động của từng tập thể và cá nhân sát với tình hình thực tế của công ty; chỉ đạo, hướng dẫn cho đảng viên viết thu hoạch nhận thức về các nghị quyết đã học và vận dụng vào thực tế công việc của từng cá nhân. Nhờ đó, trong 5 năm qua, kết quả đánh giá xếp loại đảng viên hằng năm của đơn vị đều vượt so với nghị quyết đề ra, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 91,24%, vượt 1,24% so với nghị quyết đề ra; kết nạp 76 đảng viên mới, vượt 26 chỉ tiêu giao…

Điểm nổi bật trong công tác Đảng ở PC Quảng Nam nhiều năm qua luôn xác định rõ, con người là nhân tố quan trọng nhất, quyết định đến hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn. Vì thế, Đảng ủy PC Quảng Nam quan tâm lãnh đạo công tác bố trí, bổ nhiệm, đề bạt hay luân chuyển cán bộ nhằm đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tự học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng với đòi hỏi hỏi công việc.

Trên cơ sở các quy định của EVN, EVNCPC và Đảng ủy cấp trên, Đảng ủy công ty đã thực hiện quy hoạch dự nguồn các chức danh Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tiến hành đánh giá năng lực, rà soát bổ sung quy hoạch hàng năm. Đơn vị đã tiến hành bổ nhiệm 53 cán bộ quản lý đảm đương tốt nhiệm vụ được giao. Công tác lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội luôn được Đảng bộ công ty quan tâm, nhằm tạo dựng mối gắn kết chặt chẽ giữa Đảng với quần chúng, tạo sự yên tâm, gắn bó của người lao động với công ty, góp phần đưa năng suất lao động tăng bình quân ở mỗi năm và nhiều năm liền không để xảy ra tai nạn lao động.

Thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ

Trong những năm qua, việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng bộ PC Quảng Nam cụ thể hóa bằng các phong trào thi đua lao động sáng tạo, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh (SXKD), thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thông qua phong trào đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động vì cộng đồng.

Những năm qua, nhiều đề tài nghiên cứu, nhiều sáng kiến, kinh nghiệm được áp dụng vào lĩnh vực SXKD và dịch vụ khách hàng của PC Quảng Nam đã góp phần đáng kể vào việc tăng năng suất lao động, tạo nhiều thuận lợi cho khách hàng sử dụng điện.

Tổng sản lượng điện thương phẩm 5 năm (2015 - 2019) đạt 8,34 tỷ kWh, tốc độ tăng trưởng bình quân 11,52%/năm, tăng 1,52%/năm so với nghị quyết đề ra; đặc biệt, trong năm 2019 sản lượng điện thương phẩm toàn tỉnh đạt 2,042 tỷ kWh, tăng 45% so với năm 2015. Tỷ lệ tổn thất điện năng giảm xuống còn 4,69%, làm lợi hàng tỷ đồng. Tổng doanh thu đạt 14.400 tỷ đồng, tăng bình quân 15,84%/năm, tăng 0,84% so với nghị quyết đề ra.

Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI “Phấn đấu đến năm 2020, Quảng Nam trở thành tỉnh khá của cả nước, sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”, 5 năm qua, Đảng bộ công ty luôn xác định nhiệm vụ cung ứng điện phải đi trước, đón đầu, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội; hướng vào hai nhiệm vụ trọng tâm là đầu tư mở rộng lưới điện, đặc biệt là điện phục vụ nông thôn mới, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và dịch vụ khách hàng.

Trong công tác dịch vụ khách hàng đã có nhiều cải tiến đáng kể về chất lượng dịch vụ và thời gian giải quyết. Trung tâm chăm sóc khách hàng đi vào hoạt động đã tạo kênh giao tiếp 2 chiều đa phương tiện rất thuận lợi cho khách hàng. Công ty đã ứng dụng rộng rãi hóa đơn điện tử, đa dạng hóa các hình thức thu qua ngân hàng và triển khai các dịch vụ điện theo phương thức điện tử, triển khai cung cấp dịch vụ điện trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia nhằm đảm bảo việc thực hiện cung cấp các dịch vụ điện công khai, minh bạch, dể giám sát. Sự chuyển biến tư duy từ cung cấp điện sang dịch vụ chăm sóc khách hàng, coi khách hàng là trung tâm của mọi hoạt động điện lực đã tạo thành nét đẹp văn hóa kinh doanh PC Quảng Nam “văn minh, minh bạch và hiệu quả”. Nhờ đó, mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện của PC Quảng Nam đã đạt trên 8,0 điểm trong năm 2019, là một trong những đơn vị dẫn đầu trong toàn EVNCPC có nhiều thành tích trong cải tiến trong công tác kinh doanh, phục vụ khách hàng.