Dấu ấn nỗ lực

Từ những nhộn nhịp của thành thị, khu công nghiệp, ngược lên heo hút vùng biên giới hay xuôi xuống những làng mạc mù khơi xứ biển của mọi miền đất Quảng, sự hiện diện của ngành điện lặng lẽ đắp bồi cho biết bao đổi thay. Đi qua gian khó, rất nhiều dấu ấn được viết nên, ghi dấu thành quả của toàn Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Nam suốt một nhiệm kỳ đầy nỗ lực.

Công nghệ hotline được ngành điện đặc biệt chú trọng để giảm thời gian mất điện của khách hàng. Ảnh: PHƯƠNG GIANG

Khẳng định vai trò chủ lực

Biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt, những áp lực phát triển trong xu thế chung tiếp tục tác động khá nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Quảng Nam trong giai đoạn 2015 - 2020. Tuy nhiên, dự lường những khó khăn, kịp thời phát huy nội lực, tranh thủ sự quan tâm của các cấp ủy đảng, các ngành và Tổng Công ty Điện lực miền Trung, năng suất lao động của toàn đơn vị ngày càng nâng cao, chất lượng sản phẩm cũng như hoạt động phát triển kinh doanh, dịch vụ khách hàng đảm bảo hơn qua từng ngày.

Những bước phát triển vượt bậc, toàn diện trên các mặt hoạt động đã góp phần quan trọng cho việc duy trì tốc độ tăng trưởng, giữ vững sự phát triển ổn định và khẳng định vai trò chủ lực của Công ty Điện lực Quảng Nam trong lĩnh vực cung ứng điện năng. Sự lớn mạnh của đơn vị trở thành một trong những đòn bẩy thiết thực giúp quê nhà sải những bước dài hơn trên hành trình phát triển kinh tế - xã hội cũng như giữ vững an ninh, quốc phòng.

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn - Bí thư Đảng ủy công ty, từ chương trình hành động của toàn nhiệm kỳ, các nghị quyết chuyên đề ra đời đã giúp tập trung sự lãnh đạo, khai thác tối đa các tiềm năng thế mạnh, sử dụng hiệu quả các nguồn lực theo hướng trọng tâm, trọng điểm. Trên cơ sở đó, các chi bộ, các đơn vị đã chủ động triển khai thực hiện nhiều giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế, hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh doanh tổng công ty giao.

Hòa cùng nhịp phát triển đầy năng động của nền kinh tế, trong những năm qua, sản lượng điện thương phẩm của Công ty Điện lực Quảng Nam luôn tăng trưởng với tỷ lệ tương đối cao, bình quân tăng 11,52%, đặc biệt năm 2019 tổng sản lượng thương phẩm đã vượt mốc 2 tỷ kWh. Đồng hành với sự phát triển của tỉnh, Công ty Điện lực Quảng Nam đã triển khai nhiều giải pháp để giảm thời gian cắt điện như xây dựng mạch vòng trung áp, áp dụng công nghệ sửa chữa điện nóng, quản lý tập trung kế hoạch cắt điện công tác, có chính sách ưu tiên cấp điện cho các phụ tải lớn, phụ tải quan trọng.

“Năm 2017 đánh dấu bước tiến mới của công ty bằng sự kiện đội sửa chữa điện nóng (đội Hotline) bắt đầu đi vào hoạt động. Việc áp dụng công nghệ hiện đại thực hiện đấu nối, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa nóng lưới điện trung thế đang mang điện đã làm giảm rõ rệt thời gian tạm ngưng cấp điện, tăng cường độ tin cậy cung cấp điện, nâng cao sự hài lòng của khách hàng trên địa bàn tỉnh; đồng thời nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị. Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã đầu tư hơn 1 triệu đô la Mỹ mua sắm các trang thiết bị sửa chữa điện nóng và xe chuyên dụng của nước ngoài, tuyển chọn, đưa đi đào tạo, huấn luyện kỹ lưỡng và sát hạch nghiêm ngặt cho các thành viên. Hiện nay, đội Hotline 2 đã được hình thành, không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra mà còn phát huy sự sáng tạo, trở thành đơn vị đầu tiên trong tổng công ty thực hiện thành công việc thay thế máy cắt Recloser trên lưới phân phối 22kV đang mang điện” - ông Tuấn chia sẻ.

Hành trình vươn xa

Những miệt mài qua ngày tháng của biết bao cán bộ, công nhân viên công ty đưa lưới điện vượt sóng đến với Cù Lao Chàm (Hội An), băng rừng về vùng biên giới, để đến tháng 7.2018, khi xã Ch’Ơm của huyện Tây Giang chính thức được đóng điện, tạc dấu mốc quan trọng: 100% số xã của Quảng Nam cũng như địa bàn miền Trung, Tây Nguyên có điện.

Hàng loạt trở ngại về địa hình, thời tiết, phân bố dân cư đã ở lại phía sau, để góc núi sáng bừng, đồng bào bắt đầu sống những ngày rất khác. Trước đó, tháng 9.2016, Tổng Công ty Điện lực miền Trung tổ chức đóng điện thành công dự án cấp điện quốc gia cho đảo Cù Lao Chàm bằng cáp ngầm, xã đảo Tân Hiệp chính thức được nhận điện từ hệ thống điện quốc gia.

Đến tháng 3.2017, công trình điện lưới quốc gia ra Cù Lao Chàm bằng cáp ngầm được gắn biển sau hàng loạt nỗ lực cải tạo, nâng cấp, đáp lại niềm mong mỏi sau nhiều năm dài của người dân xứ đảo. Không chỉ thắp sáng, tạo động lực cho phát triển kinh tế, xã hội, lưới điện phủ sóng đến những nơi xa xôi nhất của xứ Quảng cũng là điều kiện đặc biệt quan trọng cho công tác đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Những nỗ lực không dừng lại. Cùng với hàng loạt nghiên cứu, sáng kiến đạt giải cao trong các cuộc thi, được áp dụng vào thực tế sản xuất kinh doanh, tháng 6.2018, trung tâm điều khiển từ xa của công ty chính thức đi vào vận hành, gắn với dự án “MiniScada TP.Tam Kỳ” và dự án “mở rộng kết nối điều khiển từ xa các trạm 110kV tỉnh Quảng Nam”. Đây là một giải pháp chiến lược quan trọng nhằm hiện đại hóa lưới điện, là bước cơ bản để điều khiển thiết bị điện từ xa, thực hiện vận hành trạm biến áp 110kV không người trực.

Ngoài ra, cũng trong nhiệm kỳ, dự án đầu tư thí điểm lưới điện thông minh kiểu mẫu tại TP.Hội An cơ bản hoàn thành. Đây là dự án đầu tư thí điểm lưới điện thông minh đầu tiên trong toàn Tổng Công ty Điện lực miền Trung, góp phần quan trọng nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, nâng cao chất lượng điện năng và cải thiện mỹ quan đô thị của khu vực phố cổ Hội An - di sản văn hóa thế giới; phục vụ tốt nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của một trung tâm du lịch - dịch vụ quốc gia. Đến tháng 12.2019, Quảng Nam cũng vinh dự có mặt trong 5 điểm cầu địa phương tại lễ khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia, thực hiện dịch vụ cung cấp điện hạ áp cho khách hàng ngay tại nhà ở xã Hương An (huyện Quế Sơn), ghi dấu sự chung tay của đơn vị trong việc tham gia xây dựng Chính phủ điện tử…

Vinh dự là một trong 24 Đảng bộ tiêu biểu được vinh danh trong dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội, Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Nam còn có mặt trong tốp 5 đơn vị trên toàn tỉnh được Tỉnh ủy Quảng Nam tặng cờ “Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu” 5 năm liền.

“Suốt nhiệm kỳ, trong điều kiện nhiều khó khăn, thách thức, đảng ủy đơn vị đã bám sát, cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng các cấp và đại hội đảng bộ công ty để lãnh đạo, triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả lĩnh vực. Những thành quả vừa là động lực quan trọng để toàn đảng bộ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực trong thời gian tới, vừa là nền tảng cho nhiều nhiệm vụ quan trọng hơn, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Nam lần này” - ông Nguyễn Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, nhấn mạnh.