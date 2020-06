Đồng lòng xây dựng đô thị văn minh

Hôm nay 3.6, Đảng bộ thị trấn Tiên Kỳ (huyện Tiên Phước) tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. “Đổi mới, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực xây dựng thị trấn Tiên Kỳ đạt chuẩn văn minh đô thị, hướng đến đô thị loại IV” là phương hướng phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương trong giai đoạn phát triển mới.

Thị trấn Tiên Kỳ quyết tâm xây dựng đạt chuẩn đô thị văn minh vào năm 2022. Ảnh: D.LỆ

Lòng dân đồng thuận

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ thị trấn Tiên Kỳ kết nạp được 30 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên lên 279 đồng chí, sinh hoạt tại 13 chi bộ; có 37 đảng viên được phân công giữ các chức danh tại thôn, khối phố. Bình quân hằng năm có gần 80% số chi bộ trực thuộc được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; hơn 90% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Có 7/8 thôn, khối phố thực hiện bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khối phố hoặc trưởng ban công tác Mặt trận.

Tại thôn An Trung, các phong trào do nhân dân góp công, góp của thực hiện đã mang lại hiệu quả thiết thực. Có thể nhắc đến như, nhân dân đóng góp hơn 40 triệu đồng lắp đặt hệ thống camera an ninh, đóng góp hơn 80 triệu đồng lắp đặt 4 tuyến điện chiếu sáng đường quê. Người dân còn chung tay đóng góp hỗ trợ người già neo đơn, người tàn tật của thôn trong cuộc sống hàng ngày và thăm, tặng quà mỗi dịp lễ, tết...

Ông Võ Minh Bá - Bí thư Chi bộ thôn An Trung chia sẻ: “Chi bộ thôn luôn đặt quy chế dân chủ lên hàng đầu trong mọi công việc. Mỗi kỳ họp chi bộ thường kỳ, các nghị quyết, quyết định hay phong trào của thị trấn đều được công khai, lấy ý kiến thực hiện. Những việc làm được, chưa làm được của thôn, nguyên nhân vì sao đều được thẳng thắn đánh giá, từ đó có cách làm tốt hơn. Nhờ đó mà việc triển khai thực hiện các phong trào trong nhân dân rất tốt”.

Khi xây dựng cầu Phái Nam đi qua địa bàn thôn Hữu Lâm, có 25 hộ dân ở tổ đoàn kết số 6 bị ảnh hưởng nhiều về đất đai, tài sản trên đất, cây cối. Ông Huỳnh Đức Hoàng - Phó Bí thư Chi bộ thôn Hữu Lâm cho biết: “Nhân dân ủng hộ, nhưng thiệt hại nhiều quá nên họ cũng chần chừ. Gia đình tôi và đồng chí bí thư chi bộ cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Chúng tôi phải đi đầu làm gương, tháo dỡ tường rào, chặt bỏ cây cối, ai có diện tích đất nằm trong phần cầu và đường dẫn lên cầu sẽ được hỗ trợ, còn nằm ngoài cầu thuộc tuyến giao thông nông thôn thì hiến đất với tinh thần Nhà nước và nhân dân cùng làm. Sự đồng thuận của nhân dân giúp đơn vị thi công làm cầu, làm đường nhanh chóng”.

Chung tay xây dựng đô thị văn minh

Ông Đoàn Ngọc Sơn - Bí thư Đảng ủy thị trấn Tiên Kỳ cho biết, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI và Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ XIV, từ giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy chỉ đạo lập Đề án xây dựng thị trấn Tiên Kỳ đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2016 - 2022, hướng đến đô thị loại IV.

Đồng thời thành lập Ban chỉ đạo do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND thị trấn làm Phó ban trực. Trên cơ sở đề án được cấp trên phê duyệt, ban chỉ đạo lập kế hoạch chi tiết và phân công các ban, tổ công tác có nhiệm vụ tổ chức, triển khai thực hiện và tổ chức phát động phong trào toàn dân tham gia xây dựng văn minh đô thị, đăng ký thực hiện các tiêu chí gắn với Quy ước xây dựng thôn, khối phố văn hóa.

Qua hơn hai năm thực hiện đề án, những nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược về phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, phấn đấu từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, phục vụ dân sinh vừa triển khai xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị đáp ứng nhu cầu phát triển thị trấn,... bước đầu đạt được nhiều kết quả. Qua khảo sát, đánh giá, giai đoạn 1 đã hoàn thành 16/24 nội dung, những tiêu chí còn lại hầu hết đạt từ 70% công việc trở lên và phấn đấu hoàn thành trong năm 2022.

Cùng với tập trung cho đề án, nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua đã được Đảng ủy, UBND thị trấn Tiên Kỳ thực hiện đạt và vượt. Có thể kể đến các chỉ tiêu cơ bản như giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp bình quân hằng năm ước đạt 32 tỷ đồng; giá trị công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - thương mại - dịch vụ và xây dựng ước đạt 855 tỷ đồng (tăng 375 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ); tổng thu ngân sách đạt 72,186 tỷ đồng (vượt 58% so với nghị quyết đề ra). Các chỉ tiêu về xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn thị trấn đều đạt so với nghị quyết.

Ông Sơn cho biết thêm: “Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy phân công các đồng chí cấp ủy đứng điểm, theo dõi từng thôn, khối phố, kiểm tra giám sát thường xuyên việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Mỗi năm đều có nghị quyết chuyên đề của thị trấn thực hiện nhiệm vụ đột phá, trọng tâm. Nhờ công tác dân vận được thực hiện tốt, lòng dân đồng thuận nên mục tiêu năm 2022 về đích công cuộc xây dựng đô thị văn minh của Tiên Kỳ hy vọng sẽ đạt được”.