BVĐK Quảng Nam cứu sống một trường hợp ngưng tim ngoại viện

(QNO) - Một trường hợp ngưng tim ngoại viện do nhồi máu cơ tim cấp được Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Quảng Nam cứu sống. Sau 5 ngày điều trị, bệnh nhân phục hồi hoàn toàn, dự kiến xuất viện đầu tuần sau.

Bệnh nhân H.L. (nam, 70 tuổi, ở phường Hòa Thuận, Tam Kỳ) vào Khoa Cấp cứu BVĐK Quảng Nam tối 5.8 trong tình trạng ngưng tim ngoại viện (hôn mê, ngưng tim, ngưng thở hoàn toàn).

Ê kip trực cấp cứu đã tiến hành hồi sức tim phổi và kích hoạt hệ thống báo động đỏ của bệnh viện. Sau hơn 10 phút hồi sức, bệnh nhân có tim lại nhưng tái ngưng tim nhiều lần, ê kip can thiệp quyết định vừa hồi sức vừa chuyển phòng can thiệp, bệnh nhân vừa được hồi sức tim vừa bóp bóng qua nội khí quản.

Kết quả chụp động mạch vành cho thấy bệnh nhân bị tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước. Bệnh nhân được đặt 1 stent để tái thông vị trí tắc động mạch vành. Sau can thiệp, bệnh nhân dần tỉnh, tần số tim và huyết áp phục hồi, bệnh nhân có thể tự thở qua ống nội khí quản.

Theo dõi tại phòng can thiệp hơn 30 phút, bệnh nhân tỉnh hoàn toàn, rút ống nội khí quản, tự thở được, huyết áp còn lệ thuộc thuốc vận mạch, bệnh nhân được chuyển về theo dõi tại phòng hồi sức Khoa Nội tim mạch. Đến nay, sau 5 ngày điều trị, bệnh nhân phục hồi hoàn toàn, dự kiến sẽ ra viện đầu tuần sau.

Ngưng tim ngoài bệnh viện (OHCA) là nguyên nhân tử vong hàng đầu trên thế giới, theo ước tính có gần 1.000 người Mỹ trưởng thành bị ngưng tim ngoài bệnh viện mỗi ngày; nếu tính cả ngưng tim tại bệnh viện thì tới hơn 500 nghìn người trưởng thành bị ngưng tim mỗi năm tại Mỹ. Tại Việt Nam tuy chưa có con số thống kê cụ thể tỷ lệ ngưng tim ngoài bệnh viện, nhưng ước tính tỷ lệ này không thấp. Mặc dù có những tiến bộ trong kiến thức điều trị cũng như các thiết bị hỗ trợ, tỷ lệ sống còn sau OHCA rất thấp, khoảng 12% ở Mỹ và 7 - 9% ở châu Âu, trong đó 1/3 số bệnh nhân sống sót có rối loạn nhận thức không hồi phục.

Được biết, BVĐK Quảng Nam triển khai can thiệp tim mạch từ đầu năm 2013. Đến nay đã thực hiện được gần 3.000 ca can thiệp tim mạch, nhiều kỹ thuật đã được triển khai bao gồm: can thiệp động mạch vành, đặt máy tạo nhịp, can thiệp động mạch não, động mạch ngoại biên, thăm dò và đốt điện sinh lý điều trị rối loạn nhịp tim, điều trị các bất thường ở mạch máu tạng.

Bệnh viện đã cứu sống rất nhiều bệnh nhân một cách ngoạn mục như những trường hợp ngưng tim ngoại viện do bệnh lý tim mạch, đột quỵ, rối loạn nhịp tim…

Đặc biệt, bệnh viện triển khai quy trình “báo động đỏ”; đây là một hoạt động nhằm ưu tiên cấp cứu cho bệnh nhân theo từng chuyên khoa, sau khi các đội được kích hoạt sẽ có mặt tại bệnh viện nhanh nhất có thể để cấp cứu cho bệnh nhân, bỏ qua một số thủ tục hành chính.

Được biết, ngoài những quy trình điều trị tại bệnh viện được cập nhật hằng năm, từ khi xuất hiện đại dịch Covid-19, BVĐK Quảng Nam đã xây dựng phác đồ chi tiết để xử trí các trường hợp cấp cứu cho người bệnh nghi nhiễm hoặc nhiễm Covid-19, trong đó bao gồm phân luồng bệnh nhân, xử trí cấp cứu, xử lý chống nhiễm khuẩn… để vừa đảm bảo cấp cứu cho bệnh nhân nặng, vừa đảm bảo giữ cho bệnh viện luôn “sạch” để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong tỉnh cũng như trong khu vực theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Y tế.