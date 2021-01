Cảnh báo bỏng do sưởi ấm bằng than, củi

(QNO) - Vào mùa đông, nhiều người đốt than, củi để sưởi ấm. Tuy nhiên việc sử dụng than, củi sưởi ấm không đúng cách tiềm ẩn nhiều rủi ro. Những ngày qua, Khoa Ngoại chấn thương (Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam) tiếp nhận và điều trị nhiều trường hợp bệnh nhân bị bỏng nặng do đốt than, củi sưởi ấm.

Cẩn thận với việc dùng than sưởi ấm mùa đông. Ảnh minh họa

Để chống rét trong mùa đông, nhiều người sử dụng các biện pháp sưởi ấm, trong đó phổ biến là đốt than, củi, nhất là đối với đồng bào vùng cao. Tuy nhiên việc sử dụng than, củi sưởi ấm không đúng cách tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy hiểm đến tính mạng do ngộ độc khí và những tình huống bất cẩn khác xảy ra như hỏa hoạn hoặc bỏng lửa.

Số bệnh nhân do bỏng vì sử dụng phương pháp đốt than, củi sưởi ấm tăng mạnh vào mùa đông trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, Khoa Ngoại chấn thương Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam đã tiếp nhận và điều trị nhiều trường hợp bệnh nhân bị bỏng nặng do đốt than, củi sưởi ấm.

Trường hợp bị nhẹ, có thể điều trị vài tuần; nếu bị bỏng nặng phải điều trị vài tháng hoặc vài năm và để lại di chứng vô cùng nặng nề. Đặc biệt các vết thương do bỏng rất dễ bị nhiễm khuẩn do da bị tổn thương, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập. Bỏng ở vị trí cánh tay hay cẳng tay, đặc biệt là bàn tay ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt và lao động. Ngoài ra, các vị trí bỏng ở vùng mặt hoặc bộ phận sinh dục sẽ ảnh hưởng đến thẩm mỹ, chức năng sinh sản và ảnh hưởng tinh thần của bệnh nhân sau này.

Theo các chuyên gia y tế, đối tượng dễ bị bỏng khi sưởi ấm bằng cách thô sơ như than, củi là người già, trẻ nhỏ, người có tiền sử bệnh động kinh. Bởi người già có xương yếu, khi ngồi lâu và đứng lên có thể bị choáng, ngã vào lửa, than; trẻ nhỏ nô đùa bên cạnh các chậu than hay bếp lửa cũng có thể bị ngã gây bỏng nặng, người có bệnh động kinh khi lên cơn co giật mất ý thức cũng có thể ngã vào lửa than.



Vào mùa đông, cách tốt nhất là nên mặc ấm, ở trong nhà kín gió, đóng cửa sổ. Nếu có điều kiện, nên dùng điều hòa 2 chiều để giữ ấm. Nếu không có điều kiện, nên giữ ấm bằng quần áo, khăn, mũ len sẽ tốt hơn là cách dùng than, củi để sưởi ấm.

Nếu dùng lửa than để sưởi ấm cho người già hoặc người bị ốm, bệnh, cần có sự giám sát của người nhà nhằm tránh những tình huống đáng tiếc, không nên nhóm lửa, than để sưởi ấm khi đi ngủ vào ban đêm để tránh tình trạng bỏng do lửa cháy lan theo chăn, mềm. Tuyệt đối không cho trẻ chơi đùa xung quanh chậu than, bếp lửa để tránh bị ngã vào.

Trong trường hợp không may xảy ra bỏng, người nhà cần kịp thời hỗ trợ nạn nhân tách ra khỏi than, lửa, tháo phần quần áo bị cháy để vết bỏng không lan rộng. Bên cạnh đó, cần dùng nước mát để dội lên vết bỏng và chuyển ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, sơ cứu...