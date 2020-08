Đề nghị xử lý một trường hợp không chấp hành cách ly tại nhà

(QNO) - Sáng nay 8.8, ông Đoàn Văn Ngọc - Phó Chủ tịch UBND phường An Sơn (TP.Tam Kỳ) xác nhận, UBND phường vừa có văn bản báo cáo đề nghị xử lý đối với một trường hợp không chấp hành cách ly y tế tại nhà để phòng chống dịch Covid-19.

Theo thông tin ban đầu, ngày 25.7, bà N.T.T.D. (SN 1985, phường An Sơn, nhân viên y tế công tác tại huyện Phú Ninh) trở về từ vùng có yếu tố dịch tễ là TP.Đà Nẵng, di chuyển bằng ô tô. Sau khi bà D. khai báo y tế, phường An Sơn yêu cầu cách ly y tế tại nhà và bà cam kết cách ly vào ngày 29.7. Tuy nhiên, bà D. không thực hiện cách ly y tế theo cam kết mà vẫn đi làm trong thời gian này.

Ông Đoàn Văn Ngọc thông tin thêm, hiện UBND TP.Tam Kỳ đã chỉ đạo Công an TP.Tam Kỳ phối hợp Công an phường An Sơn tiếp tục xác minh thông tin để có biện pháp xử lý.