Dốc sức điều trị nạn nhân sạt lở đất

Hiện có 18 nạn nhân trong các vụ lũ quét gây sạt lở tại xã Trà Leng và Trà Vân (Nam Trà My) được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh và Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My. Các nạn nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm, đang được y bác sĩ tận tình chăm sóc phục hồi sức khỏe.

Nhân viên Trung tâm Y tế Bắc Trà My sơ cấp cứu ban đầu và chăm sóc các nạn nhân trong vụ sạt lở tại Trà Leng. Ảnh: C.Đ

Những cảnh đời...

Ôm cô con gái đầy vết trầy xước vào lòng, anh Nguyễn Cao Tùng (sinh năm 1990, ở thôn 2 xã Trà Leng) vẫn không giấu hết vui mừng sau mấy ngày được ở cùng con. Sáng sớm 29.10, anh Tùng băng rừng, vượt suối, đi bộ từ xã Phước Hiệp (Phước Sơn) để về làng tìm vợ con vì nghe thông tin làng bị vùi lấp do sạt lở. Về đến Nam Trà My, biết tin vợ con còn sống nhưng bị thương nên đã đưa hết xuống BVĐK tỉnh điều trị, anh tức tốc quay xuống Tam Kỳ. Vừa đi vừa xin xe đến 7 giờ tối cùng ngày thì anh đến bệnh viện. “Nhìn thấy vợ và 2 con khỏe mạnh tôi mừng quá” - anh Tùng nói.

Chị Hồ Thị Hà - vợ anh Tùng cho biết, nhà ở thôn 2 nhưng gửi 2 con ở cùng ông bà ngoại tại thôn 1. Ngay sau sạt lở, người dân các nóc gần đó đã đưa được cả 4 người nhà chị Hà khỏi đống bùn đất, nhưng bố chị đã mất, 3 người còn lại bị thương, trong đó bé My - con gái chị bị gãy chân... Hôm đến thăm, trước mắt chúng tôi là cảnh cả gia đình 4 người quây quần cùng chăm sóc cho bé My (8 tuổi) vừa được các bác sĩ phẫu thuật gãy xương chân. Gương mặt vẫn còn hốc hác, nhưng bây giờ, họ là một trong số các gia đình may mắn còn nhiều người thân sau vụ sạt lở tại Trà Leng.

Ở góc phòng, cậu bé Đinh Hoàng Thái vẫn chưa nói được. Bác sĩ Nguyễn Tam Thăng - Phó Giám đốc BVĐK tỉnh cho biết, mấy ngày đầu bé Hoàng Thái không có người nhà chăm sóc nên mọi sinh hoạt phải nhờ hộ lý của bệnh viện. Qua thông tin ban đầu từ Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My, trong đợt sạt lở vùi lấp 8 người tại xã Trà Vân, Đinh Hoàng Thái mất cả ba mẹ và anh chị. Hiện tại Thái được người bác chăm sóc. Đinh Hoàng Thái bị gãy xương chân và đa chấn thương, cũng đã được phẫu thuật gãy xương.

Trong số 9 nạn nhân vụ sạt lở đang được điều trị tại BVĐK tỉnh, Hồ Thị Nang (26 tuổi) bị tổn thương phần mềm khiến chị nửa tỉnh nửa mê. Là trẻ mồ côi, Nang vừa lấy chồng. Cơn lũ quét kinh hoàng cướp đi mái ấm vừa được hình thành của người phụ nữ miền núi. Bà con trong xã cắt cử nhau thay phiên chăm sóc Nang. Chồng của Nang hiện vẫn chưa có tin tức…

Nỗ lực điều trị

Bác sĩ Nguyễn Tam Thăng cho biết, hiện tại BVĐK tỉnh đang điều trị cho 9 bệnh nhân được chuyển xuống từ Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My. Các bệnh nhân đều mắc phải hội chứng vùi lấp và các đa chấn thương về tay chân, cột sống cũng như một số nạn nhân bị tổn thương phần mềm. Ngay trong ngày 30.10, bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật xương cho 2 bệnh nhân. Tiếp tục trong các ngày từ 31.10 đến nay, bệnh viện đã tiến hành mổ cho 5 nạn nhân và điều trị tích cực cho các nạn nhân còn lại. Sau 5 ngày được chuyển điều trị tại BVĐK tỉnh, sức khỏe các nạn nhân đã cơ bản ổn định.

Theo đó, ngoài Đinh Phạm Công (20 tuổi, ở tại xã Trà Vân) hiện vẫn nằm Khoa Hồi sức tích cực vì bị tổn thương nặng và phải chạy thận, các nạn nhân khác đã được đưa về Khoa Ngoại chấn thương để theo dõi. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ điều trị, đội ngũ y tế tại BVĐK còn “kiêm” việc chăm sóc cho các nạn nhân không có người nhà.

Riêng đối với “hội chứng vùi lấp”, theo lý giải từ các chuyên gia, cần phải theo dõi kỹ vì bệnh nhân dễ rơi vào tình trạng sốc nghiêm trọng với những biểu hiện như rối loạn điện giải và nước, nhiễm độc nặng và thăng bằng kiềm toan. Lượng canxi trong máu giảm và toan máu cũng gây ra rối loạn nhịp tim cho bệnh nhân mắc hội chứng vùi lấp. Tình trạng sức khỏe bệnh nhân sẽ càng nghiêm trọng hơn nếu đồng thời bị các chấn thương nặng khác như gãy xương, dập phổi, tổn thương tạng... Hiện tại, các y bác sĩ của BVĐK tỉnh ngoài tập trung điều trị chấn thương nặng, hội chẩn và phẫu thuật khi cần thiết thì vẫn đang tìm liệu pháp tích cực để từng bước điều trị hội chứng vùi lấp cho các nạn nhân.