Quảng Nam - Đà Nẵng phối hợp phòng chống Covid-19: Nới lỏng kiểm soát, phục hồi giao thương

“Dịch bệnh Covid-19 đã cơ bản nằm trong tầm kiểm soát ở cả Quảng Nam lẫn TP.Đà Nẵng giúp hai địa phương có cơ sở để nới lỏng các biện pháp kiểm soát vùng giáp ranh và tăng cường kết nối tháo gỡ các vướng mắc để vừa dập dịch vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới”. Đó là nhận định được đưa ra tại cuộc làm việc của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng - diễn ra cuối tuần qua tại Đà Nẵng.

Việc kiểm soát dòng người qua lại giữa hai địa phương Quảng Nam - Đà Nẵng sẽ được nới lỏng, tuy nhiên người dân vẫn phải khai báo thông tin đầy đủ. Ảnh: Q.T

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ

Tại buổi làm việc, hai bên cùng nhìn nhận, thời gian qua, ngành y tế hai địa phương đã có sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ xử lý kịp thời việc phân luồng điều chuyển, điều trị bệnh nhân Covid-19 và bệnh nhân có bệnh lý khác để đảm bảo không bị quá tải hệ thống y tế địa phương.

Ông Nguyễn Văn Văn - Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam thông tin: “Số ca Covid-19 được phát hiện ở Quảng Nam là 96 trường hợp, ngoài ra còn hơn 50 ca được phát hiện tại TP.Đà Nẵng. Việc Đà Nẵng tích cực chủ động cung cấp lịch trình của những bệnh nhân này phục vụ rất tốt cho Quảng Nam trong truy vết, khoanh vùng dập dịch”.

Còn theo ông Trần Văn Kiệm - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Nam, thông thường khi mỗi ca bệnh Covid-19 được Bộ Y tế công bố thì y tế địa phương đã hoàn tất việc truy vết lịch trình và các yếu tố dịch tễ khác từ trước đó nhờ sự kết nối chặt chẽ giữa Quảng Nam và Đà Nẵng. Sự kết nối này không chỉ duy trì thường xuyên từ khi bệnh Covid-19 xuất hiện mà với cả các dịch bệnh nguy hiểm trước đó như sốt xuất huyết, bạch hầu…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân - Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho rằng, Quảng Nam - Đà Nẵng có mối quan hệ khăng khít ở mọi lĩnh vực nên lưu lượng người qua lại giữa hai địa phương hàng ngày rất lớn, nhất là ở vùng giáp ranh. Vì vậy vẫn rất cần siết chặt quản lý người nhập cư trái phép, có giải pháp kiểm soát thông tin lịch trình người qua lại, bởi phần lớn khu cách ly tập trung ở các địa phương trên địa bàn Quảng Nam là cơ sở giáo dục đã được hoàn trả để bắt đầu năm học mới...

Còn ông Nguyễn Văn Văn nhận định, cần có giải pháp nắm được thông tin người đi xe buýt, taxi và lao động phổ thông di chuyển tự do, vì khi có tình huống ca bệnh mới phát sinh thì việc truy vết thông tin, lịch trình nhóm người này rất vất vả. Do đó, cần phát huy vai trò của tổ giám sát Covid-19 trong cộng đồng và công an khu vực, bởi các nhóm thợ cứ ra vào giữa hai tỉnh lưu trú mỗi nơi vài ba đêm thì rất khó để quản lý.

Tạo điều kiện trong trạng thái “bình thường mới”

Từ ngày 5.9, TP.Đà Nẵng kết thúc áp dụng các biện pháp phòng chống Covid-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nhưng vẫn thực hiện Chỉ thị 19, trong khi đó từ ngày 6.9 Quảng Nam kết thúc thực hiện Chỉ thị 19.

Ông Nguyễn Hà Bắc - Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng lưu ý: “Các doanh nghiệp vận tải khi lưu thông giữa hai địa phương cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ kèm theo, nhất là hợp đồng giao hàng, để việc di chuyển qua các chốt kiểm soát được thuận lợi”. Tính đến ngày 5.9, Đà Nẵng đã lấy được hơn 32 nghìn mẫu trên tổng số 71 nghìn mẫu dự kiến xét nghiệm theo đại diện hộ gia đình.

Hiện nay, vấn đề khám chữa bệnh rất được người dân quan tâm sau khi hai địa phương nới lỏng kiểm soát, bởi rất nhiều bệnh nhân của Quảng Nam thường xuyên có nhu cầu thăm khám ở các bệnh viện tại TP.Đà Nẵng.

Ông Lê Đức Nhân - Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho hay: “Bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận tất cả bệnh nhân có nhu cầu khám, điều trị, tuy nhiên bệnh nhân cần có giấy chứng nhận âm tính Covid-19 trong vòng 72 giờ. Các trường hợp cấp cứu, bệnh viện có bố trí phòng cấp cứu lưu trú để chờ kết quả xét nghiệm hoặc cấp thiết hơn thì việc điều trị sẽ được tiến hành với các biện pháp phòng dịch như với một bệnh nhân dương tính Covid-19”.

Bác sĩ Nhân thông tin thêm, hiện nay bệnh viện đã triển khai hội chẩn từ xa với một số bệnh viện ở Quảng Nam, do đó nhiều ca bệnh chỉ cần tham vấn từ xa hoặc đơn vị sẽ cử bác sĩ vào điều trị thay vì chuyển tuyến không cần thiết.

Với đề nghị của TP.Đà Nẵng về việc tiếp nhận 77 bệnh nhân quê Quảng Nam đang chạy thận ngoại trú tại Bệnh viện Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Văn - Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết, sẽ sớm điều tiết về các bệnh viện trên địa bàn tỉnh để đảm bảo nhu cầu của người bệnh.