Thay khớp thành công cho bệnh nhân 101 tuổi

(QNO) - Bác sĩ Đỗ Xuân Quang - Phó Trưởng khoa Ngoại chấn thương (Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam) cho biết, bệnh viện vừa thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật thay xương khớp gối, khớp háng cho bệnh nhân lớn tuổi, trong đó ca thay khớp háng bán phần là nữ bệnh nhân 101 tuổi.

Bác sĩ Khoa Ngoại chấn thương đang thực hiện ca phẫu thuật bằng kỹ thuật đóng đinh Gamma đường mổ nhỏ cho bệnh nhân. Ảnh: X.Q

Bác sĩ Đỗ Xuân Quang cho biết, phẫu thuật thay khớp háng bán phần là chỉ thay phần chỏm xương đùi hoặc ổ cối bị hư hỏng bằng chỏm xương đùi hoặc ổ cối nhân tạo. Thông thường, trong hầu hết trường hợp, ổ cối vẫn được giữ nguyên và chỉ thay thế chỏm xương đùi bị tổn thương. Có trường hợp bệnh nhân mắc nhiều bệnh nền, cộng với tuổi cao, thoái hóa khớp háng không ngồi dậy được, nhưng sau 2 ngày thực hiện ca mổ đã có thể ngồi dậy và thực hiện một số sinh hoạt bình thường.

Sử dụng kỹ thuật mới sẽ giúp bệnh nhân sớm vận động bình thường. Ảnh: X.Q

Bác sĩ Quang cho biết, các bệnh nhân sau mổ 2 ngày đã có thể vận động được vì phẫu thuật sử dụng kỹ thuật đóng đinh Gamma 2 chốt với đường mổ nhỏ, đây là kỹ thuật hiện đại được áp dụng đầu tiên trong hệ thống bệnh viện công lập của miền Trung. Kỹ thuật này có ưu điểm khi giúp bệnh nhân vận động sớm, có thể triển khai tại các bệnh nhân lớn tuổi, thậm chí nhiều bệnh nền. "Trước đây đường mổ dài từ 10 - 15cm, nay đường mổ mini chỉ có 3 - 4cm nên hạn chế thời gian nằm viện và giúp bệnh nhân có thể sớm đi lại" - bác sĩ Quang cho biết.

Bệnh nhân 101 tuổi được thực hiện mổ thay khớp háng tại Khoa Ngoại chấn thương. Ảnh: X.Q

Đối với những bệnh nhân không mắc các bệnh lý phối hợp về tim mạch, hô hấp, đái tháo đường…, việc can thiệp bằng phẫu thuật kết hợp xương ít gặp trở ngại. Tuy nhiên đối với những bệnh nhân già yếu, suy kiệt, mắc nhiều bệnh kèm… thì việc can thiệp bằng phẫu thuật cũng là một thách thức đối với chuyên ngành phẫu thuật. Do đó, phương pháp sử dụng kỹ thuật đóng đinh Gamma 2 chốt với đường mổ nhỏ là giải pháp hữu hiệu cho những bệnh nhân có chỉ định mổ nhưng tổng trạng kém.