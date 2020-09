Thêm một người khỏi bệnh Covid-19, Quảng Nam có 73 ca ra viện

(QNO) - Sáng nay 11.9, thêm một bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam được điều trị khỏi bệnh và xuất viện. Tính đến thời điểm hiện tại, Quảng Nam có 73 bệnh nhân ra viện.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam trao giấy ra viện cho bệnh nhân 624. Ảnh: P.T

Ông Mai Văn Mười - Phó Giám đốc Sở Y tế thông tin, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là ca bệnh 624 (nữ, 69 tuổi, TP.Hội An). Bệnh nhân bị liệt nửa người do di chứng và bệnh nền nhiều, phần lớn thời gian phải chăm sóc ở Khoa Hồi sức tích cực - chống độc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Do vậy, bệnh nhân về nhà cần có người chăm sóc chứ không tự ăn uống, đi lại được.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam có 94 giường bệnh phục vụ điều trị Covid-19 với tổng số bệnh nhân thu dung là 63. Ông Đinh Đạo - Giám đốc bệnh viện cho biết, hiện nay bệnh viện đã điều trị khỏi và cho xuất viện 46 ca; trong 17 ca còn lại có 2 bệnh nhân có triệu chứng nhẹ, 6 bệnh nhân có kết quả âm tính 3 lần, 3 bệnh nhân âm tính 2 lần, 3 bệnh nhân âm tính lần 1...

Theo ông Mai Văn Mười, tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam hiện có 50 giường bệnh phục vụ điều trị Covid-19, thời gian qua thu dung 29 bệnh nhân, trong đó 27 trường hợp đã khỏi bệnh và ra viện. Trong 2 bệnh nhân còn lại thì chiều 10.9 đã chuyển 1 bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.