Tiên Phước phòng chống Covid-19

Tiên Phước đang triển khai nhiều hoạt động tích cực phòng chống dịch bệnh do vi rút corona (Covid-19) từ khâu tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân đến xây dựng phương án phòng chống dịch chi tiết, chặt chẽ.

Hoạt động tuyên truyền lưu động, phát tờ rơi và tặng xà phòng diệt khuẩn của Hội Chữ thập đỏ và Hội LHPN huyện Tiên Phước thu hút đông đảo người dân tham gia. Ảnh: H.H

Trong những ngày này, nhiều đơn vị địa phương trong huyện đồng loạt tổ chức các hoạt động tập huấn, phát tờ rơi, tuyên truyền lưu động, tặng xà phòng rửa tay cho người dân. Tại chợ Tiên Phước, chọn thời điểm đầu giờ buổi sáng, khi chợ đông người mua bán nhất, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện khởi động buổi tuyên truyền lưu động kết hợp phát 5.000 tờ rơi có nội dung về phòng chống dịch bệnh Covid-19 và phát 400 bánh xà phòng diệt khuẩn cho nhân dân. Sau đó, tổ chức tuyên truyền lưu động đến 15/15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Ông Nguyễn Ba - Chủ tịch Hội CTĐ huyện cho biết: “Xuất phát từ tính chất nguy hiểm của dịch bệnh, trong khi đó, nhiều người dân còn chưa hiểu đúng về dịch bệnh này nên trong đợt ra quân này chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất, các hướng dẫn cụ thể của ngành y tế để in tờ rơi và xây dựng chương trình tuyên tuyền lưu động ngắn gọn, dễ hiểu giúp bà con tiếp cận thông tin chính xác, không hoang mang nhưng cũng không chủ quan trước dịch bệnh”.



Tại xã Tiên An, Hội LHPN xã cũng đã in 500 tờ rơi và tổ chức chương trình phát thanh lưu động đi đến tất cả khu dân cư trên địa bàn, trong đó có làng đồng bào dân tộc Co nhằm kịp thời đưa thông tin về dịch bệnh đến nhân dân.

Chị Đoàn Thị Hồng Đào - Chủ tịch Hội LHPN xã Tiên An cho biết: “Cùng với việc quán triệt trong cán bộ, hội viên về tình hình dịch bệnh, cách phòng chống, chúng tôi quyết định tổ chức buổi tuyên truyền lưu động và phát tờ rơi hướng dẫn người dân về cách đeo khẩu trang y tế, 6 bước rửa tay đúng cách… để phòng chống dịch bệnh hiệu quả”.

Mặc dầu, đến thời điểm này, tại Tiên Phước chưa xuất hiện dấu hiệu của dịch bệnh nhưng ngành y tế huyện cũng đã chủ động tham mưu UBND huyện thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra (Ban chỉ đạo huyện). Đồng thời xây dựng kế hoạch, tập huấn phác đồ chẩn đoán và điều trị bệnh, thành lập đội cơ động phản ứng nhanh, đội xử lý môi trường phòng chống dịch bệnh.

Ông Trần Văn Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, Phó Ban Chỉ đạo huyện cho biết: “Xác định công tác tuyên truyền cung cấp thông tin chính thống cho người dân là một trong những việc làm quan trọng trong giai đoạn này nên chúng tôi đã chủ động phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền đến từng người dân về tính chất nguy hiểm của dịch bệnh, các kiến thức cơ bản về dịch bệnh cũng như biện pháp phòng chống. Hiện chúng tôi cũng đã hoàn thành việc phun thuốc tiêu độc, khử trùng tại tất cả điểm trường học trên địa bàn huyện, chợ Tiên Phước và các điểm sinh hoạt công cộng khác. Tại khu khám bệnh của Trung tâm Y tế huyện đã triển khai việc đo thân nhiệt, nắm thông tin khai báo của bệnh nhân và xây dựng quy trình cách ly, chuyển tuyến trên đối với các bệnh nhân nghi ngờ nhiễm Covid-19 theo đúng quy định của Bộ Y tế”.