Triển khai kỹ thuật chụp DSA trong điều trị tim mạch

(QNO) - Theo ông Tô Mười - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, ngày 23.4 bệnh viện triển khai thành công kỹ thuật chụp chẩn đoán mạch não số hóa xóa nền (DSA) trong điều trị tim mạch đối với một bệnh nhân đến từ Nam Giang.

Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam triển khai kỹ thuật DSA trong điều trị tim mạch. Ảnh: H.L

Theo đó, ngày 19.4, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Pơloong X. (51 tuổi, xã Chơ Chun, Nam Giang) với triệu chứng đau đầu dữ dội. Qua khai thác tiền sử bệnh nhân đau đầu giống cơn thiếu máu não thoáng qua (TIA) nhiều năm nay.

Bệnh nhân được chụp CT scanner sọ não với kết quả là khối choán chỗ tăng tỷ trọng vùng mặt trước thân não lệch trái; được chẩn đoán sơ bộ phình động mạch đốt sống trái. Bệnh nhân nhập điều trị tại Khoa Nội tim mạch, được chỉ định chụp cộng hưởng từ mạch máu (MRA) và có kết quả là phình động mạch đốt sống trái.

Ngày 23.4, bệnh nhân được làm đầy đủ các xét nghiệm theo quy trình. Các bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Khoa Ngoại thần kinh, Khoa Nội tim mạch hội chẩn và tiến hành chụp, can thiệp nội mạch để xử trí túi phình dưới máy DSA cho bệnh nhân.

Trong quá trình chụp, bác sĩ phát hiện động mạch đốt sống trái đoạn trên động mạch tiểu não sau dưới (PICA) bị tắc hoàn toàn. Động mạch thân nền được cấp máu bởi động mạch đốt sống phải. Nhận thấy đây là trường hợp túi phình động mạch đốt sống trái đã tự tắc bởi huyết khối, vôi hóa nên không can thiệp gì thêm, các bác sĩ quyết định rút ống và đưa bệnh nhân về tiếp tục điều trị nội khoa.

Hiện bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm, sức khỏe ổn định. Tuy nhiên cần theo dõi các triệu chứng và chụp lại trong tương lai vì có thể túi phình tự tái thông.

Bác sĩ Đoàn Công Phong (thuộc đơn vị can thiệp tim mạch của bệnh viện) cho biết: Đây là một tín hiệu vui cho nhân dân địa phương nói riêng và ngành y tế Quảng Nam nói chung. Thay vì chuyển tuyến đối với các trường hợp này như trước đây, làm mất đi “thời gian vàng” trong điều trị thì bây giờ bệnh viện được đầu tư trang thiết bị hiện đại, đội ngũ y bác sĩ trẻ, nhiệt huyết, có chuyên môn sâu, có thể can thiệp kịp thời.

Được biết, DSA là một hệ thống chụp hình mạch máu mới bằng tia X. Mục đích của kỹ thuật này là khảo sát mạch máu trong cơ thể và thấy rõ hơn các thương tổn và bệnh lý mạch máu trước khi chỉ định can thiệp mạch. Từ năm 2018 tới nay, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam đã triển khai nhiều dịch vụ kỹ thuật cao trên hệ thống máy DSA hiện đại của Philips như: chụp và can thiệp động mạch vành, chụp và can thiệp động mạch máu chi, chụp và nút điều trị khối u (TACE), chụp và can thiệp các bệnh lý thần kinh trong đột quỵ.