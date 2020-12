Việt Nam tiêm thử nghiệm vắc xin phòng bệnh Covid-19

(QNO) - Sáng nay 17.12, theo đúng kế hoạch, 3 người Việt Nam đầu tiên đã được tiêm vắc xin NanoCovax. Đây là vắc xin phòng Covid-19 đầu tiên của nước ta được đưa vào tiêm thử nghiệm lâm sàng trên người.

Tiêm thử nghiệm vắc xin phòng bệnh Covid-19. Ảnh: chinhphu.vn

Sản phẩm do Công ty Nanogen nghiên cứu và phát triển; 3 người tình nguyện được chọn tiêm hôm nay nằm trong số 60 tình nguyện viên (tuổi từ 18 - 50) tham gia thử nghiệm trong giai đoạn 1.

Sau tiêm liều vắc xin Covid-19 đầu tiên tại Học viện Quân y trong 72 giờ liên tục, tình nguyện viên sẽ tiếp tục được theo dõi tại địa phương, nơi cư trú trong 56 ngày. Nếu sau 72 giờ mọi việc an toàn, Học viện Quân y sẽ tiến hành tiêm tiếp cho 57 người tình nguyện tham gia nhóm 1.

Bộ Y tế đã chỉ đạo Học viện Quân y chuẩn bị kỹ, đánh giá cao công tác chuẩn bị. TS. Nguyễn Ngô Quang - Phó Cục trưởng Cục Khoa học - công nghệ và đào tạo (Bộ Y tế) khẳng định, vắc xin phòng bệnh Covid-19 chỉ là một phần trong phòng chống dịch. Người dân không nên chủ quan mà cần tiếp tục thực hiện đúng nguyên tắc phòng bệnh theo thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Ông Nguyễn Ngô Quang cũng cho biết, Bộ Y tế đã thành lập 3 đoàn giám sát hỗ trợ cho nhóm nghiên cứu. Trong đó, 1 đoàn của Bộ Y tế và Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia, 1 đoàn của Học viện Quân y và 1 đoàn của nhà tài trợ thuê tổ chức giám sát độc lập.

Trả lời về những nguy cơ sau tiêm vắc xin, ông Nguyễn Ngô Quang khẳng định, tiêu chuẩn đánh giá trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 là tiêu chí an toàn. “Tình nguyện viên được tiêm ở liều tối thiểu để đảm bảo an toàn. Do đó, nếu có những tai biến không mong muốn thì có thể kiểm soát được” - ông Quang khẳng định.

Giai đoạn này không đặt nặng những tiêu chí về hiệu lực, tính sinh miễn dịch như sang giai đoạn 2 và 3. Do đó, sau khi tiêm vắc xin Covid-19, tình nguyện viên phải theo dõi 72 tiếng tại trung tâm. Học viện Quân y đã sẵn sàng các thiết bị theo dõi chỉ số sinh học, kết nối các bệnh viện xung quanh.

Theo GS-TS. Đỗ Quyết - Giám đốc Học viện Quân y, để chuẩn bị tinh thần tốt nhất cho lần tiêm thử nghiệm, học viện đã tổ chức diễn tập trong 3 ngày (14 - 16.12) trước khi tiêm thử nghiệm lâm sàng trên người để nếu có bất cứ tai biến hay tác dụng phụ nào thì Học viện Quân y cũng sẽ xử lý được.

“Dù tỷ lệ không cao nhưng vẫn phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho tình nguyện viên” - GS-TS. Đỗ Quyết khẳng định và cho biết hệ thống cấp cứu luôn sẵn sàng.

Về quy trình, đại diện Học viện Quân y cho biết, sau khi được khám sàng lọc, lấy mẫu, người tình nguyện tiếp tục được chỉ định các xét nghiệm, chụp X-quang, siêu âm. Sau khi đủ tiêu chuẩn, tình nguyện viên mới được tiêm. Học viện cũng chuẩn bị phòng nghỉ riêng nam - nữ với 12 giường/phòng. Họ sẽ nghỉ ngơi theo dõi tại đây trong 72 giờ liên tục sau tiêm.

Liên quan đến vắc xin phòng chống Covid-19 của Công ty IVAC, dự kiến trong tháng 1.2021 Bộ Y tế sẽ thẩm định và sau đó 1 tháng sẽ triển khai thử nghiệm lâm sàng.

Trong trường hợp Việt Nam sớm tiếp cận với nguồn vắc xin trên thế giới, ông Quang khẳng định về nguyên tắc nếu vắc xin đó chưa được Cơ quan Quản lý dược Hoa Kỳ (FDA) và hay Cơ quan Quản lý dược phẩm châu Âu phê chuẩn thì bắt buộc phải đánh giá lâm sàng trên người Việt Nam. Nếu vắc xin được phê chuẩn thì xem xét, cấp phép lưu hành ngay trong trường hợp đại dịch bùng phát.

Việt Nam là một trong các quốc gia có hệ thống nghiên cứu và phát triển vắc xin được Tổ chức Y tế thế giới công nhận.