Xác nhận ca nhiễm vi rút corona thứ 9 tại Việt Nam

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch corona tại Hội An

QUỐC TUẤN - VĨNH LỘC | 03/02/2020 - 21:43

(QNO) - Chiều tối 3.2, đoàn công tác UBND tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh dẫn đầu có chuyến kiểm tra công tác phòng chống dịch corona tại Palm Garden Resort, Silk Village (Làng lụa Hội An) và Bệnh viện Đa khoa Hội An. Cùng tham gia có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân; lãnh đạo các sở: Y tế, VH-TT&DL, TT-TT; Hiệp hội Du lịch Quảng Nam.