Kinh tế 11 tháng năm 2024, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp Quảng Nam tăng 18,6% (QNO) - Ông Lê Vũ Thương - Giám đốc Sở Công Thương cho biết, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp Quảng Nam tháng 11 giảm 2,4% so tháng trước nhưng tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước.

Sản xuất vải ở Khu công nghiệp Tam Thăng (Tam Kỳ). Ảnh: Q.VIỆT

Trong đó, ngành khai khoáng giảm 0,2% so với tháng trước, tăng 97,1% so với cùng kỳ; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 3,2% so với tháng trước, tăng 25% so với cùng kỳ; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 4,8% so với tháng trước, giảm 11,2% so với cùng kỳ; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 0,1% so với tháng trước, giảm 0,8% so với cùng kỳ.

Tính lũy kế đến tháng 11 năm 2024, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 18,6% so cùng kỳ năm 2023. Trong đó, ngành khai khoáng tăng 11,2%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 20,7%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 0,5%; ngành sản xuất cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 8,7%.