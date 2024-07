Kinh tế Nông Sơn: Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng, dịch vụ đều tăng (QNO) - Ngày 15/7, HĐND huyện Nông Sơn khóa XII (nhiệm kỳ 2021 - 2026) tổ chức Kỳ họp thứ 17 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 17, HĐND huyện Nông Sơn khóa XII. Ảnh: T.P

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn huyện Nông Sơn cơ bản ổn định. Trên lĩnh vực nông nghiệp, tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt hơn 7.900 tấn, đạt 63,13% kế hoạch năm và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2023. Duy trì tổng đàn gia súc, gia cầm hơn 15 nghìn con, tăng 7,2% so với cùng kỳ. Toàn huyện có 8 sản phẩm đăng ký OCOP trong năm 2024.

Tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng ước đạt hơn 466 tỷ đồng, đạt 44,82% kế hoạch năm và tăng 13,33% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất ngành dịch vụ ước đạt hơn 367 tỷ đồng, tăng 14,33% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước hơn 36 tỷ đồng, đạt 48,82% kế hoạch tỉnh giao.

Tại kỳ họp, HĐND huyện Nông Sơn đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ 6 tháng cuối năm...