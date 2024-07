15 trải nghiệm thú vị khi đến du lịch Hội An

H.HUY - Đ.HẢI - 24/07/2024 18:00

(QNO) - Hội An, thành phố bên bờ sông Thu Bồn thơ mộng, từ lâu đã trở thành điểm đến thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới. Nơi đây níu chân du khách bởi những giá trị văn hóa lịch sử độc đáo, những ngôi nhà mái ngói rêu phong, những chiếc đèn lồng lung linh huyền ảo và những món ăn đặc sản tuyệt vời. Video này hi vọng sẽ là một cuốn cẩm nang bỏ túi hữu ích cho bạn trong hành trình khám phá Hội An. Với những ai lần đầu đến Hội An thì đây là những trải nghiệm độc đáo mà bạn không thể bỏ lỡ.