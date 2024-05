Thể thao 200 vận động viên tham gia Giải bơi huyện Tiên Phước năm 2024 (QNO) - Sáng nay 20/5, Giải bơi huyện Tiên Phước tranh cúp Wana đã diễn ra sôi nổi tại Hồ bơi Tiên Phong.

Các nội dung thi đấu diễn ra sôi nổi. Ảnh: D.L

Giải bơi do Phòng GD-ĐT, Hội Chữ thập đỏ, Trung tâm VH-TT và TT-TH, cùng Huyện đoàn huyện Tiên Phước phối hợp tổ chức; Công ty TNHH Nước Giải khát Á Châu (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) tài trợ.

Giải bơi nhằm tiếp tục duy trì, đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, hưởng ứng Tháng Nhân đạo - tháng 5 năm 2024, kỷ niệm 134 năm ngày sinh Bác Hồ (19/5).

Một nội dung thi đấu của nhóm nữ vận động viên lứa tuổi 14-15. Ảnh: D.L

Giải bơi cũng nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho các em học sinh, thanh thiếu niên được giao lưu, học hỏi; thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong trường học để nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh.

Đây cũng là dịp để Tiên Phước đánh giá công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong cộng đồng, nhà trường; kêu gọi tinh thần thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao cho học sinh để nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, thể hình; đồng thời tuyển chọn học sinh có năng khiếu tham gia giải đấu các cấp.

Trong bối cảnh tai nạn đuối nước đang diễn ra mỗi dịp hè đến, thì việc khuyến khích phong trào học bơi và an toàn dưới nước trong học sinh, thanh, thiếu niên là điều rất cần thiết.

Các vận động viên nhận huy chương và giải thưởng. Ảnh: D.L

Các nội dung thi đấu tại giải gồm có bơi tự do 50m nam/nữ độ tuổi học sinh tiểu học; bơi tự do 50m nam/nữ độ tuổi 12-13; bơi tự do 50m nam/nữ độ tuổi 14-15; bơi tự do 100m độ tuổi thanh niên các xã, thị trấn; và bơi tiếp sức 4x50m nam, nữ.

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao huy chương cho vận động viên tham gia các nội dung thi đấu. Chung cuộc, giải Nhất toàn đoàn thuộc về thị trấn Tiên Kỳ; Nhì toàn đoàn thuộc về xã Tiên Hiệp; đồng giải Ba là Tiên Phong và Tiên Lãnh.