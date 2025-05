An ninh trật tự

Lừa đổi vé số giả trúng thưởng để chiếm đoạt tiền của người khuyết tật

(QNO) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Quốc Đại (SN 1990, thôn Phú Vinh, xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.