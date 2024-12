An ninh trật tự Cảnh báo phương thức, thủ đoạn mới nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản UBND tỉnh cho biết, thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Quảng Nam nói riêng xuất hiện phương thức, thủ đoạn mới của một số đối tượng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng sử dụng phần mềm, trí tuệ nhân tạo (AI) công nghệ Deepfake để cắt ghép hình ảnh khuôn mặt của cá nhân vào các hình ảnh, đoạn phim ngắn (video clip) có nội dung “nhạy cảm” để thực hiện các hành vi lừa đảo, đe dọa tống tiền.

Nhằm chủ động phát hiện, đấu tranh, kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, nhất là thời điểm chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND cấp xã thông báo, tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân biết, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm; đồng thời, phối hợp với cơ quan Công an trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ điều tra liên quan đến hoạt động lừa đảo, sử dụng công nghệ AI nhằm đe dọa để chiếm đoạt tài sản.

Khuyến cáo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tăng cường cảnh giác đối với các tin nhắn, thư được gửi từ người lạ qua các ứng dụng OTT hoặc địa chỉ thư điện tử lạ.

Tuyệt đối không ấn vào các đường link, không tải các file, hình ảnh đính kèm do người lạ gửi qua ứng dụng OTT, thư điện tử hoặc các file nghi ngờ có chứa vi rút, mã độc; không lưu mật khẩu trên các trình duyệt.

Mọi người dân, nhất là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cần chấp hành nghiêm quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an toàn thông tin, dữ liệu cá nhân, hạn chế đăng tải hình ảnh của cá nhân và gia đình trên các nền tảng mạng xã hội.

Cần bình tĩnh, không hoang mang khi nhận được tin nhắn đe dọa. Tuyệt đối không chuyển tiền và không làm theo hướng dẫn của các đối tượng xấu để tránh bị chiếm đoạt tài sản.

Khi xảy ra trường hợp tương tự cần kịp thời phản ánh, báo tin cho cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết hoặc phản ánh thông tin trên qua ứng dụng chức năng tin báo kiến nghị trên ứng dụng VNeID để thông tin cho lực lượng chức năng tổ chức xác minh, xử lý vụ việc.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam kịp thời thông tin, tuyên truyền đến người dân nhằm nâng cao cảnh giác đối với hoạt động lừa đảo, sử dụng công nghệ AI nhằm đe dọa để chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường chỉ đạo điều tra, khám phá, triệt phá, làm rõ các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội lừa đảo, sử dụng công nghệ AI nhằm đe dọa để chiếm đoạt tài sản, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.