An ninh trật tự Cảnh giác thủ đoạn làm giả hóa đơn điện tử Bằng các ứng dụng, phần mềm làm giả hóa đơn điện tử, nhiều đối tượng sử dụng để lừa đảo mua hàng hóa giá trị cao. Thủ đoạn này vẫn đang được nhiều đối tượng sử dụng, trong bối cảnh thanh toán trực tuyến ngày càng phổ biến.

Đối tượng Nguyễn Thị Thùy Trang tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Lừa đảo hơn nửa tỷ đồng

Cuối tháng 7 vừa qua, Công an TP.Tam Kỳ tiếp nhận thông tin về việc có một đối tượng nữ đến hai tiệm vàng trên địa bàn TP.Tam Kỳ để mua vàng sau đó sử dụng các hóa đơn chuyển tiền giả để lừa đảo chiếm đoạt 8 cây vàng của hai tiệm vàng trên địa bàn.

Hai chủ tiệm vàng tại phường An Sơn và phường An Xuân trình báo bị đối tượng trên sử dụng cùng phương thức là làm giả hóa đơn chuyển tiền sau đó chuyển cho bị hại để chiếm đoạt. Giá trị tài sản bị chiếm đoạt ước tính khoảng 591 triệu đồng.

Nhận định sự việc có tính chất rất nghiêm trọng, đối tượng sử dụng thủ đoạn tinh vi, Công an TP.Tam Kỳ đã khẩn trương vào cuộc xác minh. Quá trình điều tra, Công an thành phố đã làm rõ Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 2002, ngụ phường An Xuân) chính là kẻ gây án, đồng thời thu hồi được 2 cây vàng là tang vật bị Trang chiếm đoạt.

Qua lấy lời khai, đối tượng Trang cho biết đã tải và cài đặt ứng dụng làm giả hóa đơn chuyển tiền vào điện thoại di động, sau đó “vào vai” khách mua vàng với số lượng lớn, xin số tài khoản ngân hàng của chủ tiệm để chuyển tiền.

Sử dụng ứng dụng đã được tải về trên điện thoại trước đó, trong tích tắc, Trang tạo hóa đơn chuyển tiền giả rồi chụp màn hình chuyển qua Zalo cho chủ hiệu vàng xem.

Mặc dù điện thoại của chủ tiệm vàng chưa có thông báo nhận tiền, song thấy “số dư” bên Trang đã trừ nên tin tưởng và giao vàng cho “nữ quái” này. Sau khi nhận được vàng, Trang nhanh chân tẩu thoát. Tổng cộng 8 cây vàng lừa đảo được của bà H. và ông L., Trang đem đi bán 6 cây vàng để đánh bạc trên internet.

Đối tượng vờ mua trái cây, mượn thêm 2 triệu đồng của chủ tiệm sau đó dùng hóa đơn điện tử giả để lừa chủ cửa hàng. Ảnh: T.G

Thủ đoạn cũ, nạn nhân mới

Sau khi thông tin Trang bị bắt vì làm giả hóa đơn chuyển tiền được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người trên địa bàn TP.Tam Kỳ cũng chia sẻ khuyến cáo cảnh giác với tình trạng hóa đơn giả (fake bill).

Chị G., một tiểu thương buôn bán trái cây cho hay vào rằm tháng Sáu âm lịch vừa qua, lợi dụng lúc cửa hàng đông khách hơn ngày thường, một phụ nữ khá trẻ đeo khẩu trang đến mua trái cây với số lượng lớn.

Người này còn tỏ ra thân thiện, hỏi thăm nên chị G. tưởng nhầm khách quen. Lựa xong số trái cây với giá trị hơn 1 triệu đồng, người phụ nữ tiếp tục đặt vấn đề “mượn thêm” 2 triệu đồng tiền mặt sau đó sẽ chuyển khoản trả đủ.

Chị G. sau đó đã đưa thêm 2 triệu đồng cho vị khách và cung cấp số tài khoản để đối tượng chuyển tiền. Đối tượng này đưa chị G. xem biên lai đã chuyển khoản thành công số tiền hơn 3 triệu đồng, đồng thời để lại số điện thoại để chị G. tin tưởng. Người này cho hay nếu lát nữa tiền chuyển khoản chưa vào tài khoản thì cứ gọi điện.

“Hôm đó khách đông, tôi bận bán hàng nên chụp lại hóa đơn rồi để cô gái đó đi. Tuy nhiên, chờ lâu không thấy tiền vào tài khoản, tôi gọi vào tài khoản thì thuê bao không liên lạc được” - chị G. cho hay.

Chị G. cho biết sau đó đã trình báo công an về vụ việc, đồng thời sẽ lưu ý, cảnh giác hơn với thủ đoạn của các đối tượng khi lừa mua hàng rồi dùng hóa đơn chuyển khoản giả để thanh toán.

Qua các vụ việc nêu trên, công an khuyến cáo thủ đoạn của các đối tượng là mua hàng số lượng lớn, sau đó ứng thêm tiền mặt của nạn nhân rồi chuyển khoản trả. Các đối tượng đề nghị chuyển khoản theo hình thức “internet banking” cho người bán hàng.

Tuy nhiên, thực chất là không có việc chuyển tiền thật mà các đối tượng đã dùng một số phần mềm tạo dựng hóa đơn thanh toán giả rồi đưa cho người bán hàng xem nhằm chứng minh là đã thực hiện việc chuyển khoản. Cho đến khi các nạn nhân không thấy tài khoản báo có tiền và nhận ra mình đã bị lừa thì các đối tượng đã “cao chạy xa bay”.

Các bài quảng cáo làm giả hóa đơn chuyển khoản, làm giả căn cước công dân được quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Đáng nói, hiện có những website tạo các biên lai, hóa đơn chuyển tiền giả giống thật gần như 100%. Thậm chí trên các trang mạng xã hội, “dịch vụ” làm giả biên lai chuyển khoản được quảng cáo công khai, thu hút hàng nghìn lượt người tham gia trong các hội nhóm. Các bài đăng được quảng cáo làm giả biên lai của tất cả ngân hàng với phí từ 20 nghìn - 100 nghìn đồng mỗi lần.

Cơ quan chức năng đề nghị người dân sử dụng giao dịch qua tài khoản ngân hàng cần lưu ý kỹ hóa đơn chuyển khoản, không giao hàng hóa cho bất kỳ ai khi chưa nhận được tiền trong tài khoản ngân hàng, kể cả khi đối tượng cung cấp hình ảnh đã chuyển khoản thành công.

Với hệ thống công nghệ của các ngân hàng, việc chuyển khoản được thực hiện 24/7, khách hàng sẽ nhận được ngay thông báo có tiền trong tài khoản. Người tham gia giao dịch nên chờ thông báo đã nhận được tiền từ ngân hàng thay vì chỉ tin tưởng vào ảnh chụp, tin nhắn chuyển tiền thành công được các đối tượng làm giả để tránh mất tiền, tài sản.