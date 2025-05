Thủy sản 4 tháng, Quảng Nam khai thác được 30,2 nghìn tấn thủy sản (QNO) - Theo thống kê của Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường), sản lượng khai thác thủy sản đến cuối tháng 4 toàn tỉnh Quảng Nam đạt 30.200/100.000 tấn (đạt 30,20% kế hoạch, tăng 1,01% so với cùng kỳ); trong đó khai thác biển đạt 27.657 tấn, khai thác nội địa đạt 2.543 tấn.

Tàu cá của ngư dân huyện Núi Thành cập cảng cá Tam Quang để bán hải sản. Ảnh: VIỆT QUANG

Về tàu thuyền khai thác khai thác hải sản, số lượng tàu cá toàn tỉnh là 2.544 chiếc, trong đó tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên hoạt động vùng khơi là 568 chiếc (35 tàu có chiều dài từ 24m trở lên), tàu cá chiều dài từ 12m đến dưới 15m hoạt động vùng lộng là 472 chiếc, tàu cá chiều dài từ 6m đến dưới 12m hoạt động vùng bờ là 1.504 chiếc.

Về cơ sở đóng tàu, dịch vụ hậu cần, toàn tỉnh có 3 cơ sở đóng tàu vỏ gỗ đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu thuyền theo quy định.

Về cảng cá, bến cá và khu tránh trú bão, Quảng Nam hiện chỉ có 1 cảng cá Tam Quang (Núi Thành) là cảng cá chỉ định (cảng cá loại II) đủ điều kiện xác nhận nguồn gốc sản phẩm hải sản khai thác. Tín hiệu vui là dự kiến cảng cá Hồng Triều (Duy Nghĩa, Duy Xuyên) sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng và công bố cảng cá loại II vào tháng 6 tới.

Quảng Nam có 5 bến cá truyền thống, tư nhân, gồm Thanh Hà, Cù Lao Chàm (Hội An); An Lương (Duy Xuyên); Tân An (Thăng Bình); Tam Tiến (Núi Thành) và các công trình tránh trú bão tập trung, các âu thuyền ven sông đáp ứng nhu cầu neo đậu tàu cá của ngư dân.