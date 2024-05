Du lịch ‏ 5 tháng đầu năm, Đà Nẵng thu hút hơn 1.504 nghìn lượt khách quốc tế‏ ‏(QNO) - Theo Cục Thống kê TP.Đà Nẵng, trong 5 tháng đầu năm 2024, tổng lượng khách lưu trú tại Đà Nẵng ước đạt 3.785 lượt, tăng 22,9% so cùng kỳ năm trước; trong đó khách quốc tế tăng 27%, tương ứng 1.504 nghìn lượt.‏

Đà Nẵng tổ chức hàng loạt hoạt động sự kiên hấp dẫn du khách vào mùa hè 2024. Ảnh: N.T.B



‏Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống trên địa bàn TP.Đà Nẵng ước đạt 10.503 tỷ đồng, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm trước. Tổng lượng khách lưu trú ước đạt 3.785 lượt, tăng 22,9% so cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách trong nước đạt 2.281 nghìn lượt, tăng 20,4%; khách quốc tế đạt 1.504 nghìn lượt, tăng 27% so cùng kỳ năm 2023.‏

‏Doanh thu dịch vụ lữ hành trong 5 tháng đầu năm đạt 2.534 tỷ đồng, tăng 61,2% so cùng kỳ năm trước. Lượt khách du lịch theo tour ước đạt 502 nghìn lượt, tăng hơn 10% so cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách quốc tế tăng 58,4%; khách trong nước giảm 9,8% và khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài tăng hơn 32% so cùng kỳ năm 2023.‏