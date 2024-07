Chính trị 6 tháng đầu năm, Quảng Nam khởi tố mới 59 bị can về tội tham nhũng (QNO) - Chiều 1/7, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2024.

Quang cảnh hội nghị chiều ngày 1/7. Ảnh: N.Đ

Về kết quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, báo cáo tại hội nghị cho biết, các cấp, các ngành đã ban hành 290 văn bản, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 34 văn bản về thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 67 trường hợp cán bộ, công chức nhằm phòng ngừa tham nhũng.

Năm 2023 cả 3.432 trường hợp cán bộ thuộc diện kê khai tài sản đều thực hiện theo quy định.

Trong 6 tháng đầu năm, Cơ quan điều tra các cấp thụ lý, điều tra 21 vụ/92 bị can về các tội tham nhũng, chức vụ; trong đó, năm trước chuyển sang 11 vụ/33 bị can; khởi tố mới 10 vụ/59 bị can.

TAND hai cấp thụ lý 13 vụ/36 bị cáo (sơ thẩm 12 vụ/35 bị cáo; phúc thẩm 1 vụ/1 bị cáo); đã giải quyết, xét xử 8 vụ/14 bị cáo, hiện còn 5 vụ/22 bị cáo đang giải quyết.

Về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, theo báo cáo, đã tổ chức 5 cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo, 2 phiên họp Ban Chỉ đạo theo chương trình công tác đề ra.

Ban Chỉ đạo tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kết luận, kiến nghị của thanh tra, kiểm toán Nhà nước năm 2023 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh. Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo đối với 15 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực; thống nhất đưa 1 vụ án, 1 vụ việc ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo.

Theo gợi ý của chủ trì hội nghị, đại diện một số cấp ủy huyện và lãnh đạo cơ quan khối nội chính tỉnh đã thông tin, trao đổi làm rõ hơn những kết quả đạt được, vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, quản lý tài nguyên, khoáng sản..

Lãnh đạo TAND tỉnh thông tin về các nội dung liên quan theo gợi ý của chủ trì hội nghị. Ảnh: N.Đ

Theo Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm có bước phục hồi nhẹ (kinh tế tăng trưởng dương 2,7%); hầu hết lĩnh vực đều có sự tăng trưởng so với thời điểm cùng kỳ đã giúp cho tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội, đời sống của người dân có sự cải thiện hơn.

Trên lĩnh vực phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp đã đạt được kết quả khá toàn diện; công tác quốc phòng, quân sự, bảo vệ an ninh biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được tập trung chỉ đạo quyết liệt.

Từ tỉnh đến cấp huyện có sự quan tâm, ban hành đầy đủ chỉ thị và triển khai cơ bản đầy đủ những nội dung theo yêu cầu, đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tỉnh 6 tháng đầu năm cơ bản được giữ vững.

Chỉ ra các hạn chế và cơ bản thống nhất với 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đề ra ở thời gian còn lại của năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết nêu rõ: Cấp ủy các cấp, trực tiếp là người đứng đầu cấp ủy địa phương, đơn vị, trưởng các ngành, cơ quan nội chính, ban cán sự, đảng đoàn tiếp tục nghiên cứu kỹ các kế hoạch, chương trình hành động của tỉnh thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương có liên quan và tổ chức thực hiện phải đồng bộ, đúng tinh thần chỉ đạo và đảm bảo nguồn lực thực hiện.

Tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống tội phạm theo hướng đa dạng, đổi mới hơn về hình thức gắn với đó là chủ động làm tốt công tác dự báo, theo dõi, nắm bắt tình hình để kịp thời phát hiện, xử lý, giải quyết hiệu quả những tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ, phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa các lực lượng công an, quân sự, biên phòng theo Nghị định số 03/2019 của Chính phủ. Trong công tác phối hợp, các cơ quan khối nội chính tăng cường trách nhiệm với nhau nhiều hơn trong xử lý vụ án, vụ việc. Tập trung thực hiện tốt hơn công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và chỉ đạo xử lý đơn thư theo đúng quy trình thủ tục quy định…