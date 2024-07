Quốc phòng - An ninh

6 tháng, toàn tỉnh xử phạt hơn 55,5 tỷ đồng do vi phạm an toàn giao thông

(QNO) - Chiều 23/7/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh; Đại tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban ATGT tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý III/2024.