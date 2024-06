Quốc phòng - An ninh Triển khai công tác đảm bảo an toàn giao thông cho kỳ thi tốt nghiệp THPT (QNO) - Để hỗ trợ cho thí sinh và phụ huynh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an Quảng Nam và CSGT các địa phương đã chủ động triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông các tuyến.

CSGT được quán triệt tập trung ứng trực, hỗ trợ tối đa cho các thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Ảnh: T.P

Theo kế hoạch, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được tổ chức từ 26 đến 29/6. Sáng nay 26/6, các thí sinh bắt đầu đến làm thủ tục dự thi.

Nhằm hỗ trợ học sinh và phụ huynh trong những ngày này, Phòng CSGT đã chuẩn bị sẵn sàng phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, trong các ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp, Phòng CSGT sẽ tổ chức ứng trực 100% quân số, huy động lực lượng chỉ huy, hướng dẫn giao thông, phân luồng, giải quyết ùn tắc giao thông đường bộ trên địa bàn. Lực lượng CSGT tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính, trực tiếp dẫn đến ùn tắc và tai nạn giao thông và chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch bố trí lực lượng tại các giao lộ, các điểm phức tạp về trật tự giao thông.

Cán bộ CSGT hỗ trợ các thí sinh tại các điểm thi. Ảnh: T.P

Đặc biệt, tại các địa điểm tổ chức thi, CSGT tăng cường lực lượng tuần tra cơ động trên các tuyến đường trọng điểm, tập trung vào các khu vực có điểm tổ chức thi, không để xảy ra ùn tắc giao thông ảnh hưởng việc di chuyển của thí sinh và người dân. Đồng thời, phối hợp với công an địa phương tổ chức điều hòa giao thông tại các địa điểm thi để kịp thời giải quyết các sự cố về giao thông.

Lãnh đạo Phòng CSGT cho hay, đơn vị sẽ ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các thí sinh, giáo viên và các xe vận chuyển đề thi, bài thi đến địa điểm thi an toàn. Phòng CSGT cũng quán triệt cán bộ chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tiếp xúc với nhân dân, thí sinh, người nhà thí sinh phải tận tình, thân thiện, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ trong mọi tình huống, xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng CSGT.

Bên cạnh đó, Phòng CSGT đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng CSGT toàn tỉnh tăng cường công tác tuần tra, xử lý vi phạm, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông từ sớm, từ xa, tuyệt đối không để xảy ra ùn tắc giao thông trên các tuyến đường dẫn đến điểm thi. Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường lực lượng, ứng trực sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu, huy động lực lượng cảnh sát khác tăng cường công tác nắm tình hình, xây dựng kế hoạch, phương án, phân công lực lượng, sử dụng phương tiện thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân cần chú ý thời gian đưa đón con em để hạn chế tình huống gặp các sự cố bất ngờ trên đường ảnh hưởng đến giờ thi. Khi đưa đón học sinh tại các điểm thi tránh dừng, đỗ xe dưới lòng đường gây ùn tắc giao thông. Bên cạnh sự hỗ trợ của lực lượng chức năng, người dân cần chủ động chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ để hạn chế tối đa những tai nạn, sự cố đáng tiếc trong quá trình tham gia giao thông, đảm bảo một mùa thi tốt nghiệp thành công, an toàn.