Giáo dục - Việc làm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024: Giám thị và thí sinh Quảng Nam đã sẵn sàng Bên cạnh cơ sở vật chất đã được chuẩn bị chu đáo, lực lượng giám thị và thí sinh Quảng Nam đều sẵn sàng tâm thế để bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT trong hai ngày 27-28/6 tới.

Lãnh đạo, thư ký và thanh tra của 56 điểm thi cả tỉnh tham gia tập huấn nghiệp vụ. Ảnh: X.P

Tập huấn nghiệp vụ thi kỹ càng

Công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại Quảng Nam đang được triển khai tích cực theo đúng kế hoạch của Bộ GD-ĐT cũng như của Ban chỉ đạo tỉnh.

Tuần qua, Sở GD-ĐT tổ chức hội nghị tập huấn công tác thi và đây được coi là công đoạn chuẩn bị cuối cùng cho kỳ thi năm nay. Tham gia tập huấn có gần 500 người là thành viên hội đồng thi, thành viên ban coi thi; trưởng, phó điểm thi, thư ký của 56 điểm thi trên địa bàn tỉnh và thành viên đoàn thanh tra.

Tất cả được nghe Sở GD-ĐT thông tin những nội dung liên quan đến một số điểm mới của kỳ thi năm nay; đặc biệt được hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ tổ chức thi, coi thi, thanh tra thi. Cạnh đó, đại diện Công an tỉnh hướng dẫn triển khai công tác phối hợp, các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh, an toàn kỳ thi.

Theo Giám đốc Sở GD-ĐT Thái Viết Tường, với tinh thần “tất cả những người làm công tác thi đều phải được tập huấn”, năm nào công tác tập huấn nghiệp vụ chuyên môn liên quan đến kỳ thi đều được ngành quan tâm hàng đầu, tập huấn rất kỹ càng, thậm chí các cán bộ giáo viên làm công tác thanh tra còn viết bài thu hoạch sau khi tham dự tập huấn.

Năm nay, sở đã tổ chức hội nghị triển khai phương án tổ chức kỳ thi của Bộ GD-ĐT và vừa qua tiếp tục tập huấn kỹ hơn, mang yếu tố chuyên môn hơn, tập trung vào các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị kỳ thi, nghiệp vụ tổ chức thi, coi thi, thanh tra thi; công tác phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi.

Ông Tường nhấn mạnh, đây là nội dung cực kỳ quan trọng, góp phần quyết định đến sự thành công của kỳ thi sắp tới.

“Dù là công việc thường xuyên năm nào cũng làm nhưng sẽ không thừa bởi thực tế năm nào công tác tổ chức kỳ thi, coi thi vẫn xảy ra một vài sai sót. Do đó, các thầy cô giáo làm công tác thi phải hết sức tập trung, nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc, tuyệt đối không được chủ quan. Chỉ có như vậy, kỳ thi mới được diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế” - ông Tường nói.

Sở GD-ĐT cho biết, tham gia công tác coi thi năm nay, ngành GD-ĐT sẽ huy động gần 2.500 cán bộ, giáo viên làm lãnh đạo các điểm thi, cán bộ coi thi, giám sát, trong đó nhiều nhất là cán bộ coi thi gần 1.800 người.

Ngoài ra, còn có hơn 700 người gồm nhiều lực lượng như công an, y tế, trật tự viên, bảo vệ làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn tại 56 điểm thi trên địa bàn tỉnh.

Nhiều phương án hỗ trợ thí sinh

Bên cạnh công tác tuyên truyền, phổ biến những thông tin, quy định liên quan đến kỳ thi cho thí sinh (TS), ngành GD-ĐT còn triển khai nhiều phương án hỗ trợ TS trước và trong kỳ thi, nhất là đối với học trò miền núi, người dân tộc thiểu số.

Giám đốc Sở GD-ĐT Thái Viết Tường trao đổi với các đội tình nguyện tiếp sức mùa thi năm 2023 tại Phú Ninh. Ảnh: A.S

Ngay từ giữa tháng 4, Sở GD-ĐT đã thành lập nhiều đoàn với thành phần gồm chuyên viên của sở và giáo viên cốt cán của các trường THPT đi kiểm tra, hỗ trợ ôn thi tốt nghiệp THPT ở các trường THPT, phổ thông DTNT 6 huyện miền núi cao.

Đánh giá về hoạt động này, thầy Trần Thanh Quốc - Hiệu trưởng Trường THPT Nam Trà My cho rằng, việc hỗ trợ, tư vấn của các thầy cô rất ý nghĩa, thiết thực, giúp đội ngũ giáo viên nhà trường có được nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức ôn tập phù hợp với từng loại đối tượng học sinh. Đây cũng là nguồn động viên, thúc đẩy tinh thần trách nhiệm của các nhà trường, đội ngũ giáo viên, hướng đến kỳ thi có chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Ông Thái Viết Tường nhấn mạnh, với tinh thần chỉ đạo của tỉnh “không để TS nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại”, các trường học, địa phương có những chính sách để hỗ trợ kịp thời.

Cụ thể, các trường được lựa chọn làm điểm thi ở 6 huyện miền núi cao bố trí ăn, ở cho TS tại khu nội trú của trường trong suốt thơi gian diễn ra kỳ thi.

Ngoài ra, còn phối hợp với Tỉnh đoàn, đoàn thanh niên các địa phương, trường học tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi”, kịp thời hỗ trợ TS về phương tiện đi lại, nước uống cũng như góp phần xử lý các sự cố xảy ra như TS gặp tai nạn, có vấn đề về sức khỏe.