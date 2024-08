Kinh tế 7 tháng, Quảng Nam bắt giữ 1.039 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả (QNO) - Chiều nay 15/8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Thái Bình, Trưởng ban Chỉ đạo 389 tỉnh chủ trì hội nghị sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2024.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Q.VIỆT

Theo báo cáo của Cục Quản lý thị trường Quảng Nam - cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh, trong 7 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 1.039 vụ việc vi phạm (tăng 97 vụ so với cùng kỳ). Trong đó, phát hiện, bắt giữ 396 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu (tăng 100% so với cùng kỳ); 625 vụ gian lận thương mại, gian lận về thuế (giảm 14,5% so với cùng kỳ); 10 vụ hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ (tăng 28,57% so với cùng kỳ).

Các cơ quan chức năng đã xử lý vi phạm hành chính 1.085 vụ (tăng 159 vụ so với cùng kỳ), nộp ngân sách nhà nước gần 59 tỷ đồng (tăng 2,56% so với cùng kỳ). Trong đó, tiền thu phạt vi phạm hành chính hơn 21,2 tỷ đồng (tăng 13,97% so với cùng kỳ); tiền phạt bổ sung, truy thu thuế hơn 38,4 tỷ đồng (tăng 1,32% so với cùng kỳ); tiền bán thanh lý hàng tịch thu hơn 781,8 triệu đồng (giảm 67,07% so với cùng kỳ). Các ngành chức năng đã tiến hành khởi tố 202 vụ với 378 đối tượng tham gia.



Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Thái Bình tuyên dương 2 tập thể Cục Hải quan tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ảnh: Q.VIỆT

Ông Lương Viết Tịnh - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Quảng Nam cho biết, công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng trong Ban chỉ đạo 389 được tăng cường, qua đó đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm.

Tuy vậy, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng nhập lậu tiếp tục diễn biến phức tạp. Các đối tượng thường xé lẻ, trà trộn với hàng hóa khác, sử dụng hóa đơn chứng từ không hợp pháp, thay nhãn mác cơ sở sản xuất trong nước vào sản phẩm nước ngoài để kinh doanh hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên môi trường thương mại điện tử còn nhiều khó khăn.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Thái Bình yêu cầu các cơ quan chức năng chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phù hợp diễn biến tình hình địa phương và yêu cầu nhiệm vụ. Đặc biệt tập trung cho nhiệm vụ đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, pháo nổ, động vật hoang dã, buôn lậu, vận chuyển trái phép thuốc lá, xăng dầu, đường cát, vàng, ngoại tệ…

Các cơ quan (Quản lý thị trường, Công an tỉnh, Biên phòng, Cảnh sát biển, thuế…) chú trọng kiểm tra kiểm soát thị trường đối với các hoạt động thương mại điện tử, nền tảng kinh tế số, các loại hình thương mại phi truyền thống mới phát sinh gần đây.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thái Bình khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả 7 tháng đầu năm. Ảnh: Q.VIỆT

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Thái Bình giao nhiệm vụ Cục Quản lý thị trường tỉnh khẩn trương chủ trì, phối hợp với các ngành, cơ quan, đơn vị tham mưu UBND tỉnh kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định số 319 ngày 29/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ, chia sẻ, trao đổi thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả để đấu tranh hiệu quả trong thời gian đến.

Dịp này, Ban chỉ đạo 389 tỉnh đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thời gian qua.