Xã hội Quảng Nam tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (QNO) - UBND tỉnh Quảng Nam ngày 2/7 đã có văn bản yêu cầu Cục Quản lý thị trường và UBND TP.Hội An tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Hoạt động sôi nổi ban đêm tại Hội An. Ảnh: T.T

Theo đó, qua xem xét Báo cáo 522 ngày 28/6 của Cục Quản lý thị trường Quảng Nam về kết quả kiểm tra 6 quầy hàng kinh doanh trong khu vực chợ đêm thuộc phường Minh An (Hội An), UBND tỉnh yêu cầu UBND TP.Hội An có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại khoản 2 Công văn 4147 ngày 7/6.

Trong khoản 2 Công văn 4147 nêu trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn nói chung và tại chợ đêm nói riêng chấp hành tốt quy định pháp luật có liên quan trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, thực hiện văn minh thương mại; tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh của các cơ sở kinh doanh, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, tàng trữ hàng cấm, hàng nhập lậu, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ...

UBND tỉnh yêu cầu Cục Quản lý thị trường (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Nam) và các cơ quan liên qua theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với các địa phương có giải pháp phù hợp triển khai hiệu quả nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ... trên địa bàn tỉnh.