Du lịch Du lịch xanh: Khi tâm huyết kiến tạo tương lai (VHQN) - Trong dòng chảy du lịch toàn cầu hướng đến bền vững, Quảng Nam nổi lên như một điểm sáng. Trong đó, nhà hàng The Field, mô hình du lịch xanh tiên phong giữa lòng Hội An - tâm huyết của ông Phan Xuân Thanh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam, là điển hình của câu chuyện phát triển du lịch bền vững.

Khu vực trồng lúa tím than theo phương pháp hữu cơ tại Lò Gạch Cũ Farmstay, huyện Duy Xuyên. Ảnh: KHẢ HÂN

The Field không chỉ là một nhà hàng, mà còn là một tuyên ngôn về triết lý “Back to Basic” (tạm dịch: trở về nguyên bản). Thực tế ghi nhận, ở đây, mọi thứ đều bắt nguồn từ sự tôn trọng thiên nhiên và hướng đến một hệ sinh thái ẩm thực bền vững.

Từ những viên gạch đầu tiên

Bắt đầu từ nguồn cung ứng nguyên liệu, quá trình vận hành, đến trải nghiệm của thực khách, tất cả được chủ nhân The Field tính toán kỹ lưỡng nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực và tối đa hóa những giá trị xanh.

Không chỉ chú trọng đến nguyên liệu, The Field còn nỗ lực xanh hóa quá trình vận hành. Quản lý chất thải theo hướng zero waste (tạm dịch: không xả thải ra môi trường), tiết kiệm năng lượng, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần là những hành động cụ thể. Kiến trúc của nhà hàng cũng được thiết kế để hòa quyện với thiên nhiên, tạo ra một không gian mở, thoáng đãng và gần gũi, mang đến cho thực khách những trải nghiệm thư thái và ý nghĩa.

Dù đạt được những thành quả đáng khích lệ, hành trình du lịch xanh của The Field cũng không ít chông gai. “Chi phí đầu tư ban đầu cao, thay đổi thói quen tiêu dùng của khách hàng... là những thách thức không nhỏ,” ông Thanh thừa nhận.

Lan tỏa tinh thần xanh đến cộng đồng

Ông Phan Xuân Thanh không chỉ dừng lại ở việc xây dựng một The Field xanh. Với vai trò Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam (QTA), ông còn là người truyền lửa, thúc đẩy cả cộng đồng doanh nghiệp cùng hướng đến du lịch bền vững.

Với quan niệm, du lịch xanh không phải là cuộc chơi đơn lẻ mà là một hành trình chung, cần có sự chung tay của các bên liên quan, QTA trong 7 năm qua đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực để hiện thực hóa quan niệm này.

Từ các buổi tập huấn nâng cao nhận thức, chia sẻ kinh nghiệm, đến việc xây dựng các tiêu chuẩn du lịch xanh, mọi nỗ lực đều hướng đến mục tiêu chung: biến du lịch xanh thành một phong trào rộng khắp. QTA đã tạo ra một nền tảng để các doanh nghiệp có thể học hỏi lẫn nhau, chia sẻ những bài học kinh nghiệm, và cùng nhau vượt qua những khó khăn, thách thức.

Những nỗ lực này đã tạo ra những chuyển biến tích cực. Các doanh nghiệp du lịch tại Hội An và Quảng Nam ngày càng nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của du lịch xanh. “Du lịch xanh không còn là một lựa chọn mà là một yêu cầu bắt buộc”, ông Vương Đình Mạnh, Tổng Giám đốc La Siesta Hoi An Resort & Spa (TP. Hội An), khẳng định. “Chúng tôi nhận ra rằng, chỉ khi phát triển bền vững, du lịch mới có thể phát triển lâu dài”.

Ông Mạnh cũng là chủ nhiệm CLB Du lịch xanh (thuộc QTA) - có những chia sẻ về những thay đổi trong chiến lược kinh doanh của La Siesta. Theo đó, resort này ưu tiên các hoạt động bảo vệ môi trường, hỗ trợ cộng đồng địa phương, và mang đến cho du khách những trải nghiệm ý nghĩa, từ đó phát triển một hệ sinh thái bền vững.

Quảng Nam còn có nhiều mô hình du lịch xanh đáng chú ý khác. Đó có thể là những tour du lịch sinh thái cộng đồng, nơi du khách được khám phá vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên và tìm hiểu về cuộc sống của người dân bản địa; những homestay thân thiện với môi trường, được xây dựng và vận hành theo các nguyên tắc bền vững; hay những sản phẩm du lịch dựa trên văn hóa bản địa, giúp bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống.

Sự đa dạng này cho thấy sức sống và tiềm năng của du lịch xanh tại Quảng Nam, đồng thời thể hiện sự sáng tạo và nỗ lực không ngừng của cộng đồng doanh nghiệp.

Chìa khóa du lịch xanh

“Người dân địa phương là những người gìn giữ văn hóa và tài nguyên quý giá nhất. Du lịch xanh chỉ có thể thành công khi có sự tham gia tích cực của họ” - bà Thanh Nga - chủ farmstay Lò Gạch cũ chia sẻ. Theo bà, các doanh nghiệp cần tạo ra những cơ hội để người dân địa phương tham gia quá trình phát triển du lịch, từ việc cung cấp dịch vụ đến bảo tồn văn hóa và môi trường.

Cạnh đó, để đảm bảo hiệu quả, cần có những công cụ để đo lường và đánh giá tác động của các hoạt động du lịch. Các doanh nghiệp cần theo dõi các chỉ số về môi trường, kinh tế và xã hội để đánh giá hướng đi và có những điều chỉnh phù hợp.

Du lịch xanh là lĩnh vực phức tạp, đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa các doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức phi chính phủ và cộng đồng. Chỉ khi cùng nhau chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và nguồn lực, chúng ta mới có thể tạo ra những thay đổi mang tính hệ thống.

Bên cạnh đó, cần xây dựng các tiêu chuẩn và chứng nhận du lịch xanh để định hướng và khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện tốt hơn. Những tiêu chuẩn này sẽ giúp du khách dễ dàng nhận biết các doanh nghiệp xanh, đồng thời tạo ra động lực để các doanh nghiệp không ngừng cải thiện.

Du lịch xanh là một hành trình dài, đòi hỏi sự kiên trì, sáng tạo. Quảng Nam đã và đang đi đúng hướng với sự chung tay của các bên liên quan. “Chúng ta không chỉ xây dựng một ngành du lịch xanh hơn, mà còn xây dựng một tương lai xanh hơn cho cả cộng đồng”, ông Thanh chia sẻ.