Du lịch Quảng Nam kiên định nâng tầm du lịch xanh (QNO) - Tọa đàm "Kiên định với du lịch xanh - Từ cam kết đến hành động" diễn ra ngày 30/3 tại TP.Hội An một lần nữa thể hiện quyết tâm của cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp địa phương để vun đắp thương hiệu du lịch xanh Quảng Nam.

Đại diện doanh nghiệp du lịch chia sẻ tại tọa đàm "Kiên định với du lịch xanh - Từ cam kết đến hành động". Ảnh: QUỐC TUẤN

Kiên định với du lịch bền vững

Không dưới một lần chủ đầu tư và dự án phát triển du lịch bền vững của Silk Sense Hội An River Resort (phường Cẩm An, TP.Hội An) bị lung lay về con đường du lịch xanh. Đó là chia sẻ của đại diện đơn vị này tại buổi tọa đàm.

Theo bà Hà Thị Diệu Viên - Tổng quản lý Silk Sense Hội An River Resort, lúc vừa bước khỏi đại dịch COVID-19, nguồn khách sụt giảm trong khi sự cạnh tranh rất lớn. Thời điểm đó, đã có quan điểm đưa ra về việc nên hay không nên dừng lại, giảm thiểu việc thực hiện các tiêu chí xanh để cắt giảm chi phí, giúp resort dễ thở hơn về mặt tài chính và tăng tính cạnh tranh về giá.

"Chúng tôi cân nhắc rất nhiều để đưa ra quyết định cuối cùng, và Silk Sense Hội An River Resort đã tiếp tục duy trì việc "vận hành xanh" để cố gắng giữ giá trị cốt lõi là phát triển bền vững. Chúng tôi đã tìm hiểu, học hỏi thêm nhiều giải pháp để tối ưu hóa việc vận hành; đồng thời vẫn duy trì được các tiêu chí xanh, thân thiện với môi trường mà đơn vị đã theo đuổi suốt từ khi thành lập" - bà Viên bộc bạch.

Vượt qua nhiều khó khăn, Silk Sense Hội An River Resort là một trong những đơn vị kiên định với phát triển xanh trên địa bàn Quảng Nam. Ảnh: QUỐC TUẤN

Theo ông Vương Đình Mạnh - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Du lịch xanh (Hiệp hội Du lịch Quảng Nam), điều khó khăn nhất của cộng đồng doanh nghiệp địa phương để theo đuổi du lịch xanh là cân bằng được doanh thu về kinh tế lẫn chuyển đổi theo hướng phát triển bền vững, có trách nhiệm.

"Tác động của dịch bệnh COVID-19 khiến tiến trình phát triển du lịch xanh của Quảng Nam bị ảnh hưởng rất lớn. Dù vậy, 3 năm nay chúng tôi nhận thấy một sự chuyển biến lớn trong cả doanh nghiệp lẫn cộng đồng.

Việc tiếp cận du lịch xanh từ chỗ tự phát đã chuyển sang tự giác; nhiều đơn vị chủ động xây dựng sản phẩm giảm phát thải, đăng ký tham gia chứng nhận xanh của Bộ tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam. Tín hiệu vui khi gần đây có khá nhiều đoàn trên toàn quốc đến Hội An để tham khảo, học hỏi mô hình phát triển du lịch xanh" - ông Mạnh chia sẻ.

Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang là điểm đến mới nhất được UBND tỉnh cấp chứng nhận xanh theo Bộ tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam. Ảnh: QUỐC TUẤN

Quảng Nam là địa phương đầu tiên trên cả nước ban hành Bộ tiêu chí du lịch xanh cấp tỉnh (vào năm 2021) với 7 nhóm lĩnh vực. Đến nay trên toàn tỉnh đã có 33 doanh nghiệp, điểm đến được công nhận đạt chuẩn và cấp chứng nhận du lịch xanh Quảng Nam.

Nâng tầm thương hiệu du lịch xanh Quảng Nam

Chia sẻ tại tọa đàm, các ý kiến đều thống nhất cần có sự liên kết chặt chẽ giữa các bên trong việc xây dựng, quảng bá thương hiệu du lịch xanh Quảng Nam. Đồng thời cần có sự cam kết, chính sách mạnh mẽ hơn từ phía chính quyền cũng như đối tác doanh nghiệp để doanh nghiệp du lịch địa phương có thêm động lực, cơ sở chuyển đổi xanh.

Khách quốc tế trải nghiệm làm sản phẩm từ tre tại Taboo Bamboo Workshop (xã Cẩm Thanh, TP.Hội An). Ảnh: QUỐC TUẤN

Theo ông Văn Bá Sơn - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Quảng Nam, điều độc đáo là du lịch Quảng Nam đã manh nha tiếp cận du lịch xanh từ khá sớm (khoảng đầu những năm 2000), tiếp đó Cù Lao Chàm cũng tạo ra hiệu ứng lớn với du khách khi truyền tải thông điệp "đảo không túi ni lông".

Ngành du lịch Quảng Nam thời gian qua cũng có nhiều động thái mạnh mẽ để phát triển thương hiệu du lịch địa phương theo hướng du lịch xanh, gần đây nhất là việc xúc tiến, quảng bá theo slogan "Quảng Nam - Miền xanh di sản".

Tuy nhiên, ông Sơn cũng nhìn nhận sức lan tỏa của Bộ tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam chưa ra khỏi "biên giới" quốc gia mặc dù được xây dựng công phu, tham khảo các bộ tiêu chí của quốc tế.

Qua khảo sát 9.867 mẫu trên 109 quốc gia vào cuối năm 2024 của Trip.com, có 92% những người đi du lịch cân nhắc lựa chọn sản phẩm du lịch xanh; khoảng 75% mong muốn có sản phẩm nhãn dán du lịch bền vững khi tìm kiếm sản phẩm online; khoảng 21% chấp nhận chi trả hơn 5% cho các hoạt động du lịch bền vững... Đặc biệt, genZ (thế hệ sinh khoảng từ năm 1997 đến 2012) là thế hệ hướng đến du lịch xanh nhiều hơn nhóm đối tượng khác.

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Quảng Nam Văn Bá Sơn phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: QUỐC TUẤN

Theo ông Sơn, cơ chế để phát triển du lịch xanh chưa đủ mạnh để khuyến khích doanh nghiệp dấn thân, nhưng về vấn đề này thì ở phạm vi quốc gia cũng chưa có. Sở VH-TT&DL Quảng Nam cũng đã nhiều lần kiến nghị với Cục Du lịch quốc gia Việt Nam.

"Hiện sở tích cực phối hợp với Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ để hoàn thiện, quảng bá Bộ tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam. Trong khoảng tháng 6 - 7/2025, sở sẽ làm việc với một tổ chức quốc tế để bộ tiêu chí này được chứng nhận trên phạm vi quốc tế; khi đó doanh nghiệp nào được cấp chứng nhận này sẽ có lợi thế lớn trong việc thu hút khách và nâng tầm thương hiệu" - ông Sơn thông tin.