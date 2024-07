Y tế Hội An tăng cường phòng chống ngộ độc thực phẩm UBND TP.Hội An vừa đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương trên địa bàn thành phố tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm.

TP.Hội An đề nghị tăng cường phòng, chống ngộ độc thực phẩm, nhất là tại các điểm, khu du lịch. Ảnh: PHAN SƠN

Theo đó, UBND thành phố đề nghị thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34 ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới; Chỉ thị số 17 ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

Đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn theo phân cấp; tăng cường kiểm tra liên ngành, hậu kiểm việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm, kịp thời truy xuất, thu hồi các sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền phổ biến các văn bản quy định của Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm, nguy cơ ngộ độc thực phẩm và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, nhất là tại các điểm, khu du lịch, nhà ăn tập thể của trường học, khu công nghiệp, thức ăn đường phố,...

Ngoài ra, ngành chức năng chuẩn bị phương án, lực lượng thường trực, phương tiện, vật tư, hóa chất để sẵn sàng lấy mẫu, truy xuất nguồn gốc, cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân khi xảy ra ngộ độc thực phẩm; vận động, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc diện cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm thực hiện thủ tục, hồ sơ đăng ký cấp giấy theo quy định.