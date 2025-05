Xã hội Đội biệt động thành Hội An ra mắt tập sách "Những trái tim bất tử" (QNO) - Sáng 15/5, tại TP.Hội An, Ban liên lạc Đội biệt động thành Hội An tổ chức ra mắt tập sách "Những trái tim bất tử".

Đại biểu tham dự buổi lễ ra mắt tập sách “Những trái tim bất tử”. Ảnh: QUỐC TUẤN

Phát biểu tại buổi ra mắt, đại diện Ban liên lạc Đội biệt động thành Hội An cho biết, Đội biệt động thành Hội An ra đời và hoạt động trong lòng địch tại Hội An từ năm 1964.

Đến hôm nay, nhiều người, nhất là thế hệ trẻ tại địa phương vẫn chưa biết về hoạt động, chiến đấu của Đội biệt đội thành Hội An. Do đó, qua một thời gian tập hợp và chỉnh sửa, tập sách "Những trái tim bất tử" đã hoàn thành và ra mắt.

Ông Đinh Văn Lời - nguyên Đội trưởng Đội biệt động thành Hội An ôn lại những trận đánh tiêu biểu của đội tại lễ ra mắt sách. Ảnh: QUỐC TUẤN

Trong tập sách này, ngoài nội dung về từng thành viên của đội biệt động thành Hội An được tái hiện khát quát, tập sách còn thể hiện nội dung lịch sử, những nhân chứng đã sống và chiến đấu vì độc lập tự do của dân tộc bằng những câu chuyện giàu cảm xúc.

Tập sách đã nêu bật những mốc son lịch sử sáng ngời của đội đặc công biệt động thành Hội An; nêu kỷ yếu của cán bộ chiến sĩ đặc công biệt động thành Hội An; một số ký ức về chiến công của Đội biệt động thành Hội An; biệt động thành Hội An trong cái nhìn của nhà báo, nhà văn; một số thơ, ca của các văn nghệ sĩ viết về Đội biệt động thành Hội An.

Các thành viên và thân nhân Đội biệt động thành Hội An chụp hình lưu niệm tại lễ ra mắt tập sách. Ảnh: QUỐC TUẤN

Dịp này, thành viên Đội biệt động thành Hội An cùng ôn lại ký ức chiến đấu hào hùng, vào sinh ra tử với những trận đánh khiến địch hoang mang, kinh hồn bạt vía trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.