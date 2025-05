Thể thao Giải đua thuyền truyền thống Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam: Ngày hội miền sông nước... Vào lúc 6 giờ ngày 17/5/2025, tại bờ kè đường Nguyễn Du, phường Thanh Hà, TP.Hội An sẽ diễn ra Giải đua thuyền truyền thống Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam lần thứ 28 năm 2025 cúp King Tek. Từ nhiều năm qua, giải đấu này được xem là ngày hội văn hóa - thể thao miền sông nước ở xứ Quảng…

Giải đua thuyền truyền thống PT-TH Quảng Nam luôn thu hút đông đảo vận động viên tham gia và người dân đến cổ vũ. Ảnh: ĐẶNG TRƯƠNG

Giải đua thuyền truyền thống Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) Quảng Nam năm nay càng mang nhiều ý nghĩa khi tổ chức đúng dịp chào mừng Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025 ) và hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).

Điểm hẹn Hội An

Bờ kè đường Nguyễn Du, sông Thu Bồn, phường Thanh Hà là địa điểm lần đầu tiên được chọn để tổ chức Giải đua thuyền truyền thống PT-TH Quảng Nam thay vì cảng cá An Hòa, xã Tam Giang, Núi Thành hay cầu Câu Lâu, sông Thu Bồn như mọi lần.

Với địa hình sông nước sóng êm, diện tích bề mặt và chiều dài phù hợp với thể loại đua thuyền, lại ở vị trí thuận lợi về mặt giao thông… nên địa điểm này được xác định là khu vực lý tưởng cho giải đua thuyền thống năm nay.

Ông Trần Kim Cầu - Tổng trọng tài của giải nhận định: “Với địa hình mặt sông và thuận lợi về nhiều yếu tố sông nước, giao thông… địa điểm tổ chức giải đua năm nay sẽ là điều kiện tốt để các đội trổ tài, mang đến nhiều điều thú vị, hấp dẫn cho người xem…”.

Không khí cổ động việc tập luyện chuẩn bị cho giải đua năm nay. Ảnh: ĐẶNG TRƯƠNG

Với người dân các xã ven sông và ven biển của TP.Hội An, đua thuyền từ bao đời nay luôn là hoạt động sông nước đầy ý nghĩa trong cuộc sống và hằng năm thường được tổ chức vào dịp lễ, tết nhằm tạo không khí sôi nổi, động viên tinh thần hăng say lao động và cũng qua đó cầu mong mọi điều tốt đẹp luôn đến với bà con ngư dân trong lúc hành nghề trên sông trên biển.

Có lẽ vì thế, việc khu vực sông Thu Bồn ngang qua phường Thanh Hà lần đầu tiên được chọn làm địa điểm tổ chức Giải đua thuyền truyền thống PT-TH Quảng Nam là niềm vui để người dân tạm gác công việc thường nhật chuẩn bị tinh thần cũng như hăng say tập luyện nhằm hướng đến giải đấu đạt nhiều thành tích.

Theo ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An, việc địa phương đăng cai tổ chức Giải đua thuyền truyền thống PT-TH cũng là cơ hội để thành phố đẩy mạnh tinh thần thể dục - thể thao sông nước và làm phong phú thêm món ăn tinh thần cho người dân.

Chính vì thế, việc chuẩn bị cho giải đã được tập trung gấp rút, hết sức chu đáo ngay từ những ngày đầu tháng 5 từ phối hợp với các đơn vị, địa phương chuẩn bị địa điểm, công tác cổ động trực quan và an ninh, an toàn cho giải…

“Với tinh thần quyết liệt đó, mặc dù trong bối cảnh cấp huyện, thành phố sẽ chấm dứt hoạt động thời gian đến và việc sáp nhập đơn vị hành chính xã, phường nhiều bận rộn, khó khăn thách thức, nhưng Hội An đã kêu gọi tinh thần thể thao, động viên 5 đội thuyền đua tham gia giải.

Đó là các đội đua nam Phường Thanh Hà, nam Câu lạc bộ thanh niên Cẩm Thanh, nam Đông Hải Cẩm Thanh, nữ Hợp tác xã ghe đua sông Hoài và nữ Đông Hải Cẩm Thanh” - ông Lanh nói.

Chuẩn bị chu đáo

Để tiến hành tổ chức được giải đua năm nay, lãnh đạo Báo & Đài PT-TH Quảng Nam - cơ quan chủ trì giải đã có những bước đi hết sức quyết liệt, đầy trách nhiệm nhằm duy trì bằng được hoạt động mang ý nghĩa này.

Sông nước Thu Bồn luôn sôi động trong giải đua thuyền PT-TH hằng năm. Ảnh: ĐẶNG TRƯƠNG

Công tác phối hợp giữa các đơn vị tổ chức, đơn vị đăng cai, kêu gọi thuyền đua tham gia giải cũng như công tác tài chính cho giải đấu… đã được tiến hành với tinh thần trách nhiệm rất cao trong bối cảnh các đơn vị hành chính cấp huyện, thành phố có nhiều biến động về giải thể và sáp nhập.

Thường trực Ban tổ chức Giải gồm Báo & Đài PT-TH Quảng Nam, Sở VH-TT&DL và UBND TP.Hội An, Công an tỉnh… đã tổ chức nhiều cuộc họp thống nhất các phương án tổ. Đồng thời những phương án chuyên môn cho giải như bố trí đường đua, lộ trình đích, tiêu cũng như công tác đảm bảo an ninh, trật tự cho giải đã được rà soát khá kỹ.

Ông Trần Đình Ánh - Phó Tổng biên tập Báo & Đài PT-TH Quảng Nam, Trưởng ban Tổ chức Giải nói: “Giải đua thuyền truyền thống PT-TH Quảng Nam hằng năm được tổ chức một cách quy mô và gặt hái những thành công nhất định, trở thành sân chơi văn hóa - thể thao đặc sắc của ngư dân sông nước xứ Quảng. Năm nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm duy trì tổ chức giải. Đồng thời đưa ra nhiều phương án về an toàn, an ninh cho giải… Tiếp tục hướng đến một giải đấu thành công”.

Mặc dù phần lớn vận động viên tham gia các đội thuyền đua đều bận rộn với công việc mưu sinh trên sông biển và nhiều ngành nghề khác, nhưng khi được huy động để tham gia giải đấu, họ tạm gác mọi công việc để tập trung vào luyện tập. Từ gần một tháng nay, các đội ghe đua ở những địa phương tham gia giải đã tích cực huy động nhân lực và vật lực cho việc tập luyện để hướng tới thành tích cao nhất…

Trở lại từ giải năm 2024 sau rất nhiều năm vắng bóng, đội đua nam thị trấn Nam Phước đã xuất sắc đoạt vị trí thứ Nhất giải Hòa bình và về thứ 6 giải đua chính. Năm nay đội tiếp tục đăng ký tham gia và đã triển khai tập luyện từ cuối tháng 4 với tinh thần thể thao quyết liệt, trẻ hóa đội ngũ và quyết tâm cao để giành chiến thắng giải.

Anh Trần Dũng - thành viên đội thuyền đua thị trấn Nam Phước cho hay: “Chúng tôi là thế hệ thứ 4 tiếp nối truyền thống đua thuyền của cha ông. Được tiếp sức bởi thành công năm ngoái, năm nay chúng tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm thi đấu, quyết tâm cống hiến đường đua đẹp và mang về thành tích cao cho địa phương…”.

Chờ những màn tranh tài ngoạn mục

Đua thuyền là môn thể thao sông nước yêu thích của cư dân đất Quảng vì thế liên tục 27 năm qua, Giải đua thuyền truyền thống PT-TH Quảng Nam đã nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực của các đội thuyền đua ở các địa phương trong tỉnh và sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo người dân dọc theo miền sông nước xứ Quảng.

Đội thuyền đua nam Nam Phước tập luyện chuẩn bị cho giải. Ảnh: ĐẶNG TRƯƠNG

Sông nước xứ Quảng trải dài qua những làng quê từ cửa An Hòa cho đến Cửa Đại cùng với hệ thống những con sông lớn nhỏ, cuộc sống của những con người quanh năm lênh đênh trên sóng bao giờ cũng đi cùng với niềm hứng khởi của những cuộc đua thuyền vào dịp lễ, tết hằng năm.

Và, Giải đua thuyền truyền thống PT-TH Quảng Nam chính là nơi để thể hiện khát vọng chinh phục con sóng, mạnh mẽ chiến thắng bão dông, vững vàng tay chèo giữa sóng nước mênh mông của những ngư dân xứ Quảng.

Cũng như nhiều năm trước, giải đua lần thứ 28 năm 2025, cúp King Tek , ngoài tranh tài ở giải hòa bình (hay còn gọi là giải rượu) dành cho nam với 3 vòng đôi 4,5km, các thuyền đua thi đấu ở 2 nội dung chính là: Giải truyền thống nam thi đấu 5 vòng đôi với cự ly 7,5km và Giải truyền thống nữ 4 vòng đôi với cự ly 6km.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, Giải đua thuyền truyền thống PT-TH lần thứ 28 này có 15 đội thuyền đua nam và 6 đội thuyền đua nữ đăng ký tham gia. Trong đó, những đội mạnh các năm trước đều có mặt tại giải.

Với sự chuẩn bị chu đáo và đầy tinh thần trách nhiệm từ Ban tổ chức cũng như các huyện, thị, thành phố có đội đua, đặc biệt là đơn vị đăng cai - TP.Hội An, hy vọng Giải đua thuyền truyền thống PT-TH lần thứ 28 năm 2025 cúp King Tek sẽ thành công tốt đẹp, cống hiến cho người xem những màn tranh tài đầy mạnh mẽ và ngoạn mục và hấp dẫn.