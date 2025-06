Du lịch Sức hấp dẫn từ những “câu chuyện nghề” Nghề truyền thống với chiều sâu văn hóa là tiềm năng du lịch hấp dẫn của Hội An.

Du khách tham quan làng mộc Kim Bồng, xã Cẩm Kim. Ảnh: ĐỖ HUẤN



Theo các nguồn tư liệu thư tịch, hoạt động nghề truyền thống ở thương cảng cổ Hội An xưa rất nhộn nhịp, với khoảng hơn 50 nghề tập trung vào 4 nhóm gồm: thủ công mỹ nghệ, dịch vụ khai thác, chế biến gia công và nhóm nghề đặc biệt.

Theo một số nhà nghiên cứu văn hóa, khách du lịch - nhất là khách phương Tây, những làng quê, làng nghề truyền thống là nơi cung cấp những kiến thức sống động về lịch sử văn hóa, rất bổ ích và thú vị.

Trong nhiều năm qua, hình ảnh những xa quay, nong tằm, khung dệt; bóng dáng những thôn nữ xe chỉ, luồn kim… trong không gian tằm tang quê cũ ở Bảo tàng Văn hóa dân gian Hội An hay trong khuôn viên Công ty Làng lụa Hội An luôn là những hình ảnh sinh động, hấp dẫn đối với du khách. Kề cận trong Bảo tàng Văn hóa dân gian Hội An, những dụng cụ đánh bắt nghề sông nước cũng luôn thu hút sự chú ý, tìm hiểu của du khách…

Du khách tìm đến và lưu lại những làng nghề, những bảo tàng mi-ni về nghề truyền thống này là muốn để hiểu hơn những “câu chuyện về văn hóa nghề”, giúp họ cảm nhận sâu sắc về giá trị sản xuất và sản phẩm kết tinh từ công sức, khả năng sáng tạo và tài khéo léo của người lao động.

Ông Phan Xuân Thanh - Chủ tịch Hiệp hội du lịch tỉnh Quảng Nam cho rằng: “Hiện nay, du lịch được bổ trợ lớn nhất từ nông nghiệp và ngư nghiệp. Cho nên chúng ta phải giữ lại làng nghề của người dân. Vì du lịch khám phá đời sống văn hóa xã hội là rất quan trọng”.

Trong những năm qua, Hội An đã tổ chức nhiều sự kiện và hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa của đô thị thương cảng cổ. Đáng chú ý là các Lễ hội ẩm thực quốc tế với sự tham gia của rất nhiều đầu bếp danh tiếng trên thế giới, thu hút sự quan tâm chú ý của nhiều người.

Cạnh đó, giao lưu tơ lụa - thổ cẩm Việt Nam và thế giới tạo cơ hội phục hồi nghề trồng dâu nuôi tằm, dệt lụa ở Quảng Nam, góp phần phục hưng con đường tơ lụa trên biển gắn với thương cảng Hội An xưa.

Chương trình Festival gốm Thanh Hà - Hội An được tổ chức với nhiều hoạt động đặc sắc trong không gian làng nghề cũng đã làm phong phú và nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động dịp lễ hội giỗ tổ nghề gốm Thanh Hà.

Ông Trần Ánh - nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chia sẻ, đây chính là 3 mắt xích quan trọng mà Hội An đã từng có trong quá khứ. Đó là giao điểm của con đường gia vị (bây giờ có ẩm thực), con đường gốm sứ (có gốm Thanh Hà) và con đường tơ lụa (có hình ảnh trong Bảo tàng văn hóa dân gian và Công ty Làng lụa Hội An). “Đây là những nét giúp khôi phục một giai đoạn lịch sử của Hội An và trở thành những sản phẩm du lịch độc đáo”, ông Ánh nói.

Hiện nay, Hội An tiếp tục đẩy mạnh và khai thác hiệu quả các làng nghề và hoạt động tại các làng nghề truyền thống, đặc thù. Các hoạt động du lịch ngày càng đa dạng hơn với việc khai thác thêm các tour, tuyến du lịch làng quê sinh thái...