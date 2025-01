Du lịch Du lịch về nguồn qua ứng dụng công nghệ số (Xuân Ất Tỵ) - Thay đổi cách tiếp cận du lịch về nguồn, tăng tính trải nghiệm trực quan gắn với ứng dụng công nghệ số được xem là phương thức hiệu quả thu hút du khách đến với các di tích cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Nhà lao Hội An gắn QR Code giúp khách thuận tiện tìm hiểu thông tin khi tham quan di tích này.

Manh nha công nghệ số

Sau thời gian khởi công tu bổ, cuối tháng 11/2023 TP.Hội An khánh thành hạng mục trưng bày di tích Nhà lao Hội An. Với hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật bao gồm các chủ đề lịch sử hình thành nhà lao; tội ác của địch; cuộc sống sinh hoạt và đấu tranh của đồng bào, chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày… Nhà lao Hội An trở thành điểm đến của nhiều du khách trong và ngoài nước.

Tham quan nhà lao người xem không chỉ cảm nhận lịch sử qua các hình ảnh, hiện vật trưng bày mà còn có thể hiểu sâu hơn về tinh thần đấu tranh bất khuất của những chiến sĩ cách mạng thông qua việc quét mã QR.

Ngày 2/12/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2026 phê duyệt Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

Mục tiêu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về di sản văn hóa trên nền tảng công nghệ số thống nhất, phục vụ công tác lưu trữ, quản lý, nghiên cứu, bảo tồn, khai thác, quảng bá di sản, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững.

Tại Quảng Nam, vài năm trước ngành văn hóa, du lịch cũng đã triển khai số hóa, tạo lập dữ liệu một số di tích như xây dựng bản đồ số, kết nối các điểm du lịch thiên nhiên, văn hóa, cách mạng, làng nghề… hướng đến tích hợp xây dựng hệ thống thực tế ảo VR 360… Nhưng với các di tích lịch sử cách mạng, quá trình số hóa diễn ra khá chậm hoặc ở mức cơ bản như lập bản đồ GIS, dán mã QR.

Theo TS. Lê Thị Ngọc Cẩm - giảng viên Trường Đại học FPT (Đà Nẵng), sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đã tác động đến xu hướng du lịch của nhiều du khách. Vì vậy, số hóa di tích phục vụ công tác bảo tồn phát triển du lịch là vấn đề ngành văn hóa du lịch cần tính tới. Điều này đòi hỏi sự hợp tác chính xác và liên ngành theo 4 giai đoạn: số hóa; giai đoạn lưu trữ và quản lý; giai đoạn phục chế và cuối cùng là trải nghiệm đa dạng.

Tích hợp du lịch thông minh

Với hàng trăm di tích cách mạng có giá trị về mặt lịch sử, đặc biệt là những căn cứ cách mạng tiêu biểu, việc ứng dụng công nghệ số vào quản lý, kết nối, hình thành những điểm đến hấp dẫn được xem là xu hướng nhằm phát huy hiệu quả giá trị di tích địa phương.

Ứng dụng công nghệ số sẽ giúp du khách dễ dàng tham quan, trải nghiệm di tích. Ảnh: P.T

Thực tế, thời gian qua một số điểm di tích, di sản Quảng Nam đã bắt đầu triển khai các sản phẩm công nghệ số như ứng dụng hệ thống thông tin địa lý GIS, dựng phim 3D, VR360, số hóa hiện vật, dán mã QR… nhưng với các di tịch lịch sử cách mạng dường như rất hạn chế, thậm chí chưa triển khai. Do đó, cần có cách tiếp cận mới phù hợp dựa trên thành tựu công nghệ số nhằm phát huy hiệu quả loại hình du lịch về nguồn.

Theo ông Đinh Hồng Ân - Giám đốc kinh doanh, Công ty CP Giải pháp chuyển đổi số, thông thường để số hóa di tích như một “Metaverse” (vũ trụ ảo) hoàn hảo sẽ dựa trên 3 nền tảng công nghệ.

Đầu tiên là không gian trải nghiệm bằng VR360, với các dữ liệu thu thập từ thiết bị bay flycam và các thiết bị chụp chuyên dụng nhằm xây dựng góc nhìn 360 độ thực tế, kết hợp công nghệ AI để các MC thuyết minh theo từng địa điểm (bằng 2 ngôn ngữ Anh - Việt), tạo sự sinh động trong trải nghiệm của du khách.

Không gian thứ hai là “Metaverse Spy” được lập trình bằng hình vẽ không gian 3D dựa trên tỷ lệ thực của di tích giúp người dùng có thể đi bộ, tương tác, kể cả chụp ảnh trong khu di tích bằng nhân vật avatar thay thế đại diện.

Thứ ba là “Map 3D” được xây dựng với tỷ lệ, vị trí thực tế của di tích để khách dễ dàng sử dụng. Các vị trí tham quan di tích sẽ được số hóa và có thể tích hợp vào trang website của du lịch Quảng Nam hoặc các kênh quảng bá khác, người dùng có thể dễ dàng trải nghiệm ở mọi nơi của di tích thông qua thiết bị máy tính, điện thoại thông minh…

Ông Văn Bá Sơn - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL khẳng định, ứng dụng công nghệ số vào các loại hình du lịch, đặc biệt du lịch về nguồn là vấn đề luôn được ngành du lịch Quảng Nam quan tâm.

Qua đó nhằm tạo ra không gian du lịch rộng lớn, đa dạng, giảm áp lực lên các trung tâm du lịch của tỉnh như Hội An, vùng Đông Duy Xuyên. Đồng thời, tạo nguồn dữ liệu kết nối giúp doanh nghiệp, du khách dễ dàng tìm hiểu, trải nghiệm. Tuy nhiên, quá trình này phải diễn ra từng bước vì phụ thuộc nhiều yếu tố và cần nhiều thời gian.