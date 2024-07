Xã hội

Trưng bày chuyên đề “Khát vọng tự do” tại di tích nhà lao Hội An

(QNO) - Sáng 15/7, nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024) và 57 năm ngày giải phóng nhà lao Hội An (14/7/1967 - 14/7/2024), Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An phối hợp Ban Quản lý di tích nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội) tổ chức trưng bày chuyên đề “Khát vọng tự do” tại di tích nhà lao Hội An.