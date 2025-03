Du lịch

Hơn 1.000 nghệ sĩ tham gia Hội thi Hợp xướng quốc tế Việt Nam 2025 tại Hội An

(QNO) - Được tổ chức lần đầu năm 2011 (định kỳ 2 năm 1 lần), Hội thi Hợp xướng quốc tế do TP.Hội An phối hợp cùng Hiệp hội INTERKULTUR (Cộng hòa Liên bang Đức) tổ chức là sự kiện văn hóa nghệ thuật hấp dẫn. Năm 2025, hội thi lần thứ VIII sẽ tiếp tục diễn ra tại TP.Hội An, dự kiến có hơn 1.000 nghệ sĩ của 32 đoàn hợp xướng trong nước và thế giới tham dự.