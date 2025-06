An ninh trật tự Công an phường Minh An trao trả điện thoại cho du khách đánh rơi (QNO) - Du khách người Kazakhstan đã được Công an phường Minh An (TP.Hội An) tích cực hỗ trợ tìm kiếm, trao trả chiếc điện thoại đánh rơi trên taxi du lịch.

Du khách Aizada vui mừng nhận lại tài sản đánh rơi. Ảnh: Công an cung cấp

Du khách Aizada đã rất vui mừng và viết thư cảm ơn khi nhận lại chiếc iPhone 15 từ tay cán bộ Công an phường Minh An (TP.Hội An). Chiếc điện thoại chứa đựng nhiều kỷ niệm quý giá trong chuyến du lịch Việt Nam của chị.

Trước đó, vào lúc 15 giờ 30 ngày 3/6, chị Aizada trình báo với Công an phường Minh An về việc làm rơi điện thoại trên taxi khi di chuyển từ Đà Nẵng đến Hội An. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an nhanh chóng xác minh biển số xe, liên hệ tài xế và tìm lại chiếc điện thoại chỉ trong vòng một giờ đồng hồ.

Đến chiều cùng ngày, tài sản đã được trao tận tay du khách. Cảm kích trước sự tận tâm, chị Aizada gửi thư cảm ơn đến Công an phường.

Hội An từ lâu là điểm đến yêu thích của du khách, tình trạng làm rơi điện thoại, túi xách tại nơi công cộng hay trên taxi không hiếm. Nhiều người dân địa phương đã nhặt được tài sản và mang đến Công an phường để trả lại chủ nhân.

Để Hội An luôn đẹp trong mắt bạn bè quốc tế, Công an TP.Hội An kêu gọi khi nhặt được tài sản, hãy mang đến công an xã, phường gần nhất hoặc chia sẻ thông tin trên mạng xã hội để hỗ trợ tìm người đánh mất. Một hành động nhỏ có thể góp phần xây dựng hình ảnh phố cổ thân thiện, mến khách.