Chính quyền - đoàn thể Hội An tổng kết, kết thúc hoạt động chính quyền thành phố (QNO) - Chiều nay 27/6, UBND TP.Hội An tổ chức hội nghị tổng kết, kết thúc hoạt động của chính quyền thành phố và bàn giao nhiệm vụ cho các xã, phường mới.

Tặng hoa chia tay các lãnh đạo chủ chốt TP.Hội An nghỉ hưu từ ngày 1/7/2025. Ảnh: KHÁNH LINH

Theo chỉ đạo của Trung ương, từ ngày 1/7 chính quyền TP.Hội An sẽ chấm dứt hoạt động; đồng thời địa giới hành chính thành phố sẽ được sắp xếp thành 4 xã, phường mới gồm các phường Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây và xã Tân Hiệp.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An (nghỉ hưu từ ngày 1/7/2025) khẳng định, nhiệm kỳ 2021 - 2026 mặc dù chịu tác động, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, suy giảm kinh tế, thay đổi cơ chế… nhưng với sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo thành phố và các cấp ngành, nhân dân, nhiều mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đạt, hoàn thành. Thể hiện rõ nét trên các lĩnh vực như du lịch phục hồi, hạ tầng được đầu tư, văn hóa phát triển; di sản được giữ gìn, bảo tồn và phát huy tốt; nhiều dự án đang và sẽ triển khai…

Trước yêu cầu của thực tiễn, hoạt động của TP.Hội An phải dừng lại, nhưng ông Nguyễn Văn Sơn tin tưởng, với tâm huyết và sự quyết tâm cao của lãnh đạo các xã, phường mới, tất cả sẽ được tiếp tục vận hành, phát triển tốt hơn trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: KHÁNH LINH

Ông Nguyễn Văn Sơn gửi gắm, để tiếp tục hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, ngay sau khi các xã, phường mới đi vào hoạt động, cần nhanh chóng kiến nghị lãnh đạo TP.Đà Nẵng có những cơ chế riêng cho Hội An trên cơ sở tính đến tính chất đặc thù theo Nghị quyết 31 (đô thị sinh thái, văn hóa, du lịch) cả về chính sách đầu tư, con người, bộ máy… để giữ không gian, giá trị Hội An phát triển bền vững.

Đặc biệt, cần kiến nghị chuyển quy hoạch chung Hội An hiện nay thành quy hoạch phân khu vì quy hoạch chung Hội An rất hay. Trên cơ sở quy hoạch chung của TP.Đà Nẵng và quy hoạch phân khu Hội An cần tiếp tục xây dựng các quy hoạch chi tiết để thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ giữa 4 xã, phường mới.

Trong đó, chú trọng giữ không gian sinh thái (ruộng vườn, cảnh quan, biển đảo…) và các giá trị sinh thái của Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm (vùng lõi, vùng đệm…); giữ các giá trị về văn hóa vật thể và phi vật thể (kiến trúc, hạ tầng, di sản, làng nghề, nghề truyền thống, các loại hình nghệ thuật dân gian…); nhất là giữ các mối quan hệ quốc tế, hoạt động giao lưu văn hóa, các cam kết của thành phố sáng tạo với UNESCO…

Ra mắt lãnh đạo 4 xã, phường mới. Ảnh: KHÁNH LINH

Thay mặt lãnh đạo 4 xã, phường mới, ông Nguyễn Đức Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam - người được tỉnh phân công giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Hội An kể từ ngày 1/7/2025, khẳng định việc tổ chức lại địa giới hành chính và mô hình chính quyền 2 cấp là một bước chuyển mình lớn, là cơ hội để mỗi địa phương trong lòng TP.Hội An phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò tự chủ, linh hoạt, sáng tạo, sát dân, sát việc.

“Hôm nay, khi các nhiệm vụ quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở được chính thức bàn giao từ thành phố về xã, phường, chúng tôi hiểu rằng đây không chỉ là sự phân cấp về mặt hành chính, mà còn là sự chuyển giao về niềm tin, trách nhiệm và sứ mệnh phục vụ nhân dân.

Với đặc thù là đô thị văn hóa, du lịch tầm vóc quốc tế, đồng thời là nơi bảo tồn những giá trị truyền thống đặc sắc, mỗi xã, phường chúng tôi sẽ vừa là người gìn giữ bản sắc di sản, vừa là người tiếp nối dòng chảy phát triển bền vững” - ông Bình nói.

Ông Bình cam kết sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết nội bộ, sâu sát cơ sở, chủ động, linh hoạt điều hành, gần dân, trọng dân, vì dân, để khoảng cách giữa chính quyền và người dân ngày càng thắt chặt bằng sự tử tế, lắng nghe và đồng hành.

Đặc biệt, tiếp tục phát huy tinh thần “Người Hội An kể chuyện”, cách ứng xử từ tốn, nghĩa tình, ứng xử văn hóa trong quản trị sẽ tiếp tục là cốt lõi trong phương thức điều hành của lãnh đạo các xã, phường mới.

“Chúng tôi, những người được Đảng và Nhân dân tin tưởng giao nhiệm vụ, nguyện đem hết tâm huyết, trách nhiệm và tình yêu với quê hương để xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh, phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn, để Hội An hôm nay tiếp tục là Hội An của di sản, của tương lai” - ông Nguyễn Đức Bình nói.